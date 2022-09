Huawei Mate 50 Pro obtient un appareil photo sophistiqué mais toujours pas de 5G

Lancé en Chine plus tôt dans le mois, le Mate 50 Pro de Huawei a maintenant été officiellement lancé en Europe, avec une suite de technologies sophistiquées comprenant un appareil photo à ouverture variable, mais toujours sans services Google ni connectivité 5G. Deux points qui piquent quelque peu, surtout compte tenu du prix de 1 160£du téléphone.

La série Mate a généralement été l’endroit où Huawei a lancé certaines de ses meilleures innovations, et le 50 Pro semble maintenir cet esprit. Outre les appareils photo ultra-larges de 13 mégapixels et les téléobjectifs de 64 mégapixels, l’appareil photo principal de 50 mégapixels contient une ouverture qui peut être modifiée de f/1,4 à f/4. Tirez avec elle grande ouverte, et elle laissera entrer plus de lumière (jusqu’à 24 % de plus, selon Huawei) et donnera cet attrayant « bokeh » flou à vos portraits. Arrêtez-le à f/4 et vous obtiendrez une plus grande mise au point de votre photo.

Le Galaxy S8 de Samsung contient un système similaire, avec seulement deux options d’ouverture. Le Mate 50 Pro utilise six lames d’ouverture pour faire varier la taille de l’ouverture, tout comme un objectif d’appareil photo professionnel. Il reste à voir quel impact cela a sur les images dans la vie réelle.

L’écran OLED de 6,74 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est certifié HDR et est recouvert d’un matériau que Huawei appelle le verre céramique qui a été durci à des températures atteignant 1 600 degrés Celsius. La société estime qu’il s’agit de l’écran le plus résistant aux chocs – une affirmation que je suis plus qu’heureux de tester lorsque j’en ai un (ou peut-être deux, juste pour être sûr) entre les mains.

Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, mais il s’agit surtout d’une version 4G uniquement, car Huawei ne peut pas utiliser les réseaux 5G en raison des restrictions en vigueur aux États-Unis. Ces mêmes restrictions signifient également que, comme pour les autres téléphones Huawei récents, le Mate 50 Pro ne disposera d’aucun service Google, notamment Gmail, Chrome ou Google Play Store. Bien que la propre boutique d’applications de Huawei ait considérablement augmenté ces dernières années, il manque encore de nombreux grands noms, et si vous aimez jouer aux derniers jeux avec vos amis Android ou iOS, cela ne conviendra probablement pas.

Le manque de services 5G et Google serait un problème important, même pour un téléphone à petit budget, mais à un prix de départ de 1 299 euros (qui se convertit en 1 160 £ ou 1 254 $, bien qu’il ne soit pas susceptible d’être mis en vente aux États-Unis de son vivant) le téléphone est étonnamment cher compte tenu de ses omissions flagrantes.

Caractéristiques principales du Huawei Mate 50 Pro