Huawei Mate 50 Pro en examen

Le Mate 50 Pro de Huawei se situe au sommet de la hiérarchie phare de la marque pour 2022 et il a le mélange habituel de matériel convaincant vu dans les modèles Mate haut de gamme au cours des dernières années. Voici notre déballage et nos premières impressions sur le Mate 50 Pro.

Mate 50 Pro se sent et a l’air premium. Le matériau semblable au cuir à l’arrière est agréable et doux au toucher et élimine le besoin d’un étui. Le cadre en aluminium et les courbes autour de l’écran et du dos en font un produit agréable à tenir en main. Malgré le grand écran OLED 120 Hz de 6,74 pouces, le Mate 50 Pro est plus facile à utiliser d’une seule main que certains produits phares concurrents avec des écrans de taille similaire.

Fait intéressant, Huawei a abandonné la découpe du trou de perforation et est allé avec une encoche – qui rappelle celle utilisée sur le Mate 20 Pro de 2018 bien que vous bénéficiiez d’un capteur biométrique 3D TOF. L’écran est également protégé par Huawei Kunlun Glass tandis que le téléphone lui-même est IP68 résistant à la poussière et à l’eau. Le contenu de la boîte comprend un étui de protection en silicone transparent, un chargeur 66W et un câble USB.

Les caméras sont traditionnellement un point fort sur les appareils Mare et le Mate 50 Pro de cette année apporte la technologie d’imagerie XMAGE et une ouverture variable avec un puissant périscope large de 50MP, 64MP (zoom optique 3,5x) et une configuration ultra large de 13MP. Nous veillerons à accorder une attention particulière aux caméras lors de notre processus d’examen.

Ailleurs, Mate 50 Pro obtient le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 mais sans la connectivité 5G pour des raisons évidentes. L’une des caractéristiques phares – la messagerie par satellite BDS-3 n’est malheureusement pas disponible sur notre variante internationale. Restez à l’écoute pour notre examen complet.