AnTuTu a publié ses graphiques des produits phares et des téléphones de milieu de gamme les plus performants en novembre 2020 et la liste ne semble pas si différente de celle d’octobre. Il y a un certain mouvement dans les classements mais nous pouvons voir la plupart du temps les mêmes téléphones.

Les Mate 40 Pro + et Mate 40 Pro sont toujours en tête du peloton avec le tout nouveau Kirin 9000, qui restera incontesté au moins jusqu’à ce que le premier smartphone alimenté par Snapdragon 888 arrive. La troisième position est désormais occupée par le Xiaomi Mi 10 Ultra, qui a vu sa moyenne s’améliorer légèrement au cours du dernier mois, dépassant le Redmi K30S Extreme Edition et le vivo X50 Pro +. Les iQOO 5 et 5 Pro de vivo occupent désormais les 4e et 5e positions.

Fait intéressant, l’Asus ROG Phone 3 a perdu deux positions, occupant désormais la 9e place.

Le classement de milieu de gamme est en grande partie le même avec le Redmi 10X 5G prenant la première place tandis que son frère le plus cher, le 10X Pro 5G tombant à la troisième place. Le Huawei nova 7 Pro est le nouveau finaliste. En descendant la liste, nous trouvons principalement des appareils alimentés par Kirin 985, le Snapdragon 765G de Qualcomm prenant les deux dernières places. Cependant, le Dimensity 820 est clairement le SoC de milieu de gamme le plus performant à l’heure actuelle.

La source