Huawei a publié sa série Mate 40 en octobre 2020 et, comme on pouvait s’y attendre, les téléphones étaient livrés avec Android OS et EMUI en plus. Maintenant que la société est sur le point de finaliser son système d’exploitation interne, elle a déjà commencé à le tester sur ses anciens produits phares.

Un appareil qui ressemble beaucoup au smartphone Huawei Mate 40 Pro a été répertorié à TENAA. L’encombrement et la conception générale sont exactement les mêmes, mais une différence majeure est que le téléphone dont le nom de code est NOH-AL00 exécute Harmony OS 2.0 selon le tableau inclus.









Huawei Mate 40 Pro

Une autre note intéressante à propos de ce Huawei Mate 40 Pro est qu’il n’y a pas de bandes 5G répertoriées, ce qui indique clairement que cela pourrait être la version 4G supposée. Bien que nous ne connaissions pas le chipset, le processeur est répertorié à 3,1 GHz, ce qui correspond au Kirin 9000.

Quoi qu’il en soit, nous allons voir Huawei Mate 40 Pro avec un OS Harmony, et cela pourrait très bien être en juin, selon le dernier plan.

La source (en chinois) | Passant par