Huawei lance MatePad Pro 13.2 le 25 septembre

Huawei se prépare à lancer une nouvelle tablette, qui pourrait être la plus grande jamais conçue dans l’histoire de l’entreprise. Le MatePad Pro 13.2 sera introduit le 25 septembre en Chine, et à en juger par son nom et le teaser, il devrait avoir un énorme écran de 13,2 pouces.









Huawei MatePad Pro 13.2 • Montre Ultimate Gold Edition

La nouvelle tablette aura également des bords ultra fins, ce qui suggère que l’appareil devrait être utilisé avec un clavier plutôt que d’être tenu dans les mains. Un clavier magnétique et un M Pencil seront disponibles pour le MatePad Pro, mais il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir s’ils seront dans la boîte de vente au détail avec l’ardoise.

L’événement sera également le point d’atterrissage de la Huawei Watch Ultimate Gold Edition, qui a déjà été présentée au public mondial. C’est le même portable que nous avons déjà examiné, mais cette version a du véritable or 18 carats dans la lunette, le bouton de la couronne et un bracelet en titane PVD doré. Il sera vendu au prix ahurissant de 2 999 € en Europe à partir d’octobre.

Source (en chinois) | Via