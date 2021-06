Huawei lance MatePad et MatePad Pro sur HarmonyOS

Huawei a dévoilé un trio de nouvelles tablettes MatePad, les premières à exécuter le nouveau logiciel HarmonyOS de la société.

Deux tablettes MatePad Pro – dans des tailles d’écran 12,6 pouces et 10,8 pouces – sont rejointes par un MatePad 11 pouces moins cher. Bien que les trois varient en termes de matériel et de spécifications, tous contiennent le nouveau système d’exploitation Harmony, la nouvelle alternative Android de Huawei qui alimentera également les prochains téléphones P50 et d’autres appareils de l’écosystème comme la nouvelle Huawei Watch 3.

MatePad Pros

La tablette phare est sans aucun doute la MatePad Pro 12.6in, alimentée par le chipset Kirin 9000E de Huawei, que je teste depuis quelques jours. Le grand panneau OLED a un rapport écran/corps de 90 %, même s’il parvient à insérer la caméra frontale dans le cadre fin, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’encoche ni de perforation.

Cette caméra est utilisée pour le déverrouillage du visage, et dans une bizarrerie de conception, il n’y a en fait aucun scanner d’empreintes digitales ici, qu’il soit sous-écran ou intégré au corps. Heureusement, le déverrouillage du visage a été incroyablement rapide jusqu’à présent, mais l’absence d’une option biométrique plus sécurisée en rebutera sans aucun doute certains.







Huawei tient à mettre l’accent sur la précision et la gamme des couleurs de l’écran, avec HDR, une couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et une valeur Delta-E inférieure à 0,5.

Ailleurs, vous obtiendrez le Wi-Fi 6, une configuration audio à huit haut-parleurs et quatre micros, une triple caméra arrière et une généreuse batterie de 10050 mAh qui offre jusqu’à 14 heures d’utilisation. La charge filaire de 40 W le rechargera, la charge sans fil et sans fil inversée étant également prise en charge.

Tout cela est toujours dans un emballage compact. Le modèle 12,6 pouces pèse un peu plus de 600 g, et à 6,7 mm d’épaisseur, il est svelte et lisse, clouant le même vernis haut de gamme qui a contribué au succès des modèles iPad Pro d’Apple.

Le MatePad Pro 10,8 pouces est pour la plupart similaire, mais plus petit, à peu près de la même taille que le MatePad Pro de l’année dernière. La principale différence est qu’il est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 870 plutôt que par la propre puce Kirin de Huawei. Sanctions américaines.







Les deux MatePad Pro prennent en charge un nouvel étui pour clavier magnétique, ainsi que le stylet M-Pencil 2.0 mis à jour, tous deux vendus séparément. Le M-Pencil a bénéficié de quelques améliorations clés, avec un nouveau design hexagonal et une pointe transparente, ainsi que des fonctionnalités logicielles telles que la conversion de l’écriture manuscrite et la détection de forme. Il se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette et se charge sans fil à partir de là.

MatePad 11 pouces

Le MatePad ordinaire est un peu moins élégant, mais toujours impressionnant pour une tablette de tous les jours. L’écran 11 pouces est un peu plus grand que le plus petit modèle Pro, et enfonce également son appareil photo dans la lunette – bien qu’il soit un peu plus épais, avec un rapport écran/corps de 86%.

De manière inattendue, il y a une mise à niveau d’affichage ici – le MatePad standard dispose d’un panneau de taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les modèles Pro sont tous deux limités à 60 Hz. En fait, cela prend également en charge le taux de rafraîchissement adaptatif, ce qui ralentira l’écran pour économiser la batterie le cas échéant, vous offrant jusqu’à 12 heures de temps d’écran sur une seule charge.

À l’intérieur, vous trouverez un Snapdragon 865 – la puce phare de Qualcomm 2019, qui a alimenté la plupart des meilleurs téléphones et tablettes de l’année dernière. Il n’y a que quatre haut-parleurs sur ce modèle, mais vous obtenez toujours une configuration à quatre micros et le même support pour un étui à clavier magnétique et le nouveau M-Pencil.

Opérer en harmonie

Bien sûr, aussi intéressant que puisse être le matériel, tous les yeux sont vraiment tournés vers le logiciel de Huawei en ce moment. Les trois tablettes sont livrées avec HarmonyOS, qui a officiellement été lancé aujourd’hui avec le nouveau matériel.

J’ai testé Harmony ces derniers jours sur le plus grand modèle MatePad Pro, et vous devriez lire mon aperçu HarmonyOS pour un aperçu complet du fonctionnement du logiciel.







En bref, sur une tablette au moins, cela ressemble beaucoup à Android – ou au moins à la peau Android EMUI de Huawei – croisée avec les meilleures parties d’iPadOS. Il semble généralement familier, et les utilisateurs de l’un ou l’autre ne mettront pas longtemps à s’adapter – il exécute même les mêmes applications Android que les autres appareils Huawei récents, soit via l’AppGallery officielle, soit en chargeant des fichiers .apks à partir du Web ou en utilisant la fonction Petal Search de Huawei.

Vraiment, la grande poussée ici est sur les améliorations de l’écosystème. HarmonyOS est capable de s’associer presque immédiatement avec d’autres appareils Huawei, du M-Pencil aux écouteurs, en passant par d’autres appareils mobiles ou même les ordinateurs portables Huawei Windows. Il existe même des options pour mettre en miroir sans fil l’affichage sur un ordinateur portable Windows ou utiliser la tablette comme moniteur secondaire, bien qu’il doive être un Huawei.

Huawei a confirmé à Tech Advisor que les trois nouveaux modèles MatePad seront lancés en Europe occidentale, bien que nous ne sachions pas exactement quand ni combien ils coûteront. Ils seront également limités à leur finition gris mat, bien que le marché chinois ait d’autres couleurs. Sans surprise, aucun lancement américain n’est prévu pour le moment.