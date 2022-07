Huawei lance MateBook D16, 16s et Freebuds Pro 2 en Europe

Huawei apporte ses écouteurs sans fil Freebuds Pro 2 avec suppression active du bruit et deux ordinateurs portables MateBook sur le marché européen.

Les trois appareils ont voyagé sur d’autres rives, mais c’est leur déplacement vers l’ouest.

Le Huawei Freebuds Pro 2 est la paire TWS phare de la société. Chaque bourgeon a deux pilotes, qui réalisent ce que Huawei appelle un système audio Hi-Res Dual. Les écouteurs peuvent détailler le son de 14 kHz à 48 kHz.

Pour la suppression du bruit, les Freebuds Pro 2 peuvent supprimer jusqu’à 48 dB, contre les 40 dB de leur prédécesseur.

Les Freebuds Pro 2, comme la plupart des écouteurs, peuvent capter les bruits extérieurs et les contrer pendant les appels. Ce que Huawei a amélioré ici, c’est un nouvel algorithme de réseau neuronal profond qui apprend et s’adapte avec le temps. Le son devrait également être excellent grâce au partenariat avec Devialet.

















Huawei Freebuds Pro 2

Côté batterie, les Freebuds Pro 2 offrent jusqu’à 30 heures à partir des bourgeons et du boîtier combinés. Buds uniquement, vous envisagez 4 heures avec ANC et jusqu’à 6 heures et demie sans.

Les Huawei Freebuds Pro 2 sont disponibles en Silver Blue, Silver Frost (les noirs) et Ceramic White. Le prix est…

Le Huawei MateBook 16s est l’ordinateur portable phare de l’entreprise. Il est fortement basé sur le Matebook 16 de l’année dernière, cependant, cette année, Huawei est passé aux derniers processeurs Intel de 12e génération, au lieu des options AMD Ryzen de l’année dernière. Vous pouvez choisir soit le Core i7-12700H (avec 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces), soit le i9-12900H (également 6 cœurs performants et 8 cœurs efficaces, mais un boost maximum de 5 GHz).

L’écran est le même écran tactile 16 pouces 2520x1680px 3:2. Il prend en charge 100% de la gamme sRGB, a un rapport de contraste de 1500:1 et jusqu’à 300 nits. Le panneau est calibré avec un Delta E moyen inférieur à 1.

Les graphiques sont gérés par Intel Iris Xe, car il n’y a pas de GPU discret. Vous avez le choix entre un stockage PCIe NVMe de 512 Go ou 1 To et 16 Go de RAM LPDDR4x.

Le MateBook 16s a une batterie de 84 Wh et un chargeur de 135 W dans la boîte.

Le prix est

Le Huawei MateBook D16 est un cran en dessous des 16 en termes de hiérarchie. Son écran est un 16:10 plus conventionnel, qui a encore un peu plus d’espace vertical que le panneau 16:9 typique.

La résolution est un peu inférieure à 1920x1200px, mais la prise en charge de la luminosité et de la gamme de couleurs est égale à celle du panneau 3: 2 du MateBook 16s.

Pour compléter les spécifications du MateBook D16, il est livré avec un choix de processeur i7-12700H ou i5-12500H avec carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de stockage NVMe PCIe.

Le prix est