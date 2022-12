Huawei lance les montres intelligentes Watch Buds, Kids Watch 5X et Watch GT 3 Pro Collector’s Edition

Huawei a présenté plusieurs nouvelles montres intelligentes lors de son événement en Chine plus tôt dans la journée et nous avons les détails sur les quatre nouveaux appareils portables.

Écouteurs de montre Huawei est un appareil 2 en 1 qui fonctionne comme votre smartwatch habituelle mais avec un écran qui s’ouvre pour révéler une paire d’écouteurs TWS. La montre apporte un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466x466px. Le boîtier est en acier inoxydable tandis que le bracelet en cuir mesure 22 mm et est disponible en noir et marron.









Écouteurs de montre Huawei

Pour compléter le bit smartwatch – il prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi SpO2, la gestion du sommeil et du stress ainsi que le dépistage de la fibrillation auriculaire de la fréquence cardiaque et les lectures ECG. Vous bénéficiez également de 80 modes d’entraînement. Les écouteurs offrent une suppression du bruit AI pour les appels et l’écoute de musique. Watch Buds pèse 66,5 grammes sans le bracelet tandis que les écouteurs pèsent 4 grammes chacun. Les bourgeons sont classés IP54 tandis que la montre ne bénéficie pas d’une protection officielle contre les infiltrations en raison de son mécanisme d’ouverture. BeiDou, GLONASS et le positionnement GPS sont également à bord.









Écouteurs de montre Huawei

Watch Buds exécute HarmonyOS 3 et se couple via la connectivité Bluetooth 5.2. Huawei affirme que la montre et ses bourgeons ont une autonomie combinée de 3 jours. Les écouteurs sans fil offrent 4 heures de lecture de musique ou 2,5 heures de temps de conversation avec suppression du bruit désactivée. Une charge complète via le chargeur magnétique propriétaire devrait prendre 100 minutes.

Huawei Watch Buds est au prix de 2 988 CNY (429 $) et est déjà en vente libre en Chine. Aucun mot sur la disponibilité mondiale pour le moment.

Montre pour enfants Huawei 5X et 5X Pro sont les dernières montres pour enfants de Huawei et elles offrent des écrans AMOLED de 1,6 pouces avec des résolutions de 360 ​​x 320 pixels et deux caméras dans une coque en plastique truquée. Il y a une caméra frontale 5MP et un module arrière 8MP et les deux montres peuvent être tournées à 360 degrés et même complètement retirées du bracelet de montre.









Montre pour enfants Huawei 5X et 5X Pro

Il existe une connectivité cellulaire avec un emplacement nano-SIM physique ainsi qu’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth 4.2. Les deux montres contiennent 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Kids Watch 5X mesure 56,3 mm × 43,58 mm × 14,45 mm tandis que le modèle Pro est un peu plus épais à 14,9 mm et pèse 78,7 grammes. Les deux modèles Kids Watch 5X sont classés IPX8.









Montre pour enfants 5X et 5X Pro

Huawei Watch Kids 5X Pro coûte 1 989 CNY (286 $) et est disponible en violet et noir tandis que le modèle Kids 5X se vendra 1 598 CNY (230 $) et est proposé en rose et bleu.









Montre pour enfants Huawei 5X Pro

Huawei Watch GT 3 ProÉdition Collector est la quatrième smartwatch annoncée aujourd’hui. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une édition limitée de la Huawei Watch GT 3 Pro standard avec un boîtier en céramique nanocristalline noire avec des éléments d’accent doré. La montre est disponible dans une taille unique de 43 mm et apporte des cadrans exclusifs pour la nouvelle année des lapins.

Huawei Watch GT 3 Pro coûte 4 988 CNY (717 $) en Chine.