Huawei lance le premier smartphone pliable au monde, le Mate XT · TechNode

Le même jour où Apple a lancé la série iPhone 16, Huawei a dévoilé son très attendu smartphone triple pli Mate XTPremier appareil triple pliable produit en série dans l’industrie, il est vendu à partir de 19 999 RMB (2 810 $), ce qui en fait le téléphone le plus cher de l’histoire de Huawei.

Lors de l’événement de lancement, Yu Chengdong, président du Consumer Business Group de Huawei, a déclaré que le Mate XT était le plus grand téléphone pliable au monde et le plus fin au monde. Au cours de la présentation, Yu a présenté l’appareil dans ses trois modes – écran unique, double écran et triple écran – ainsi qu’une gamme de scénarios d’application.

Pourquoi c’est important : Les lancements simultanés de produits par Huawei et Apple chaque mois de septembre sont devenus un événement annuel marquant dans le secteur des technologies. Avant Huawei, des entreprises telles que Samsung, Transsion et TCL avaient également présenté des modèles à triple pli. Cependant, en raison des défis liés à la production de masse et des incertitudes quant à la viabilité commerciale, aucune d’entre elles n’a lancé de modèle produit en série sur le marché.

Détails: Le Mate XT est doté d’un écran de 10,2 pouces et se déplie sur une épaisseur de 3,6 mm. Le système de charnière développé par Huawei permet de plier l’appareil vers l’intérieur et vers l’extérieur, ce qui constitue la base de la production en série de l’écran triple-pliable, selon la société.

Selon Yu Chengdong, les téléphones pliables à trois volets sont plus adaptés à la visualisation de données et de vidéos que les téléphones actuels. « Lorsque vous êtes dans un avion ou un train et que vous devez consulter des rapports ou des présentations PowerPoint, vous pouvez ouvrir le Mate XT comme une tablette pour une expérience de lecture immersive », a déclaré Yu.

Pour améliorer son adéquation aux scénarios de bureau, Huawei a présenté un clavier tactile pliable conçu pour être associé au Mate XT. Lors de l’événement de lancement, Yu a fait la démonstration du clavier en le sortant de sa poche et en montrant comment il peut offrir une expérience de type PC lorsqu’il est utilisé avec le Mate XT. Le Mate XT comprend trois batteries, dont l’une est la plus grande batterie à anode de silicium au monde avec une capacité de 5 600 mAh, mais ne mesure que 1,9 mm d’épaisseur.

Le Mate XT propose un système à triple caméra avec un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. La société n’a pas encore révélé de détails sur les spécifications de la puce.

Le prix de l’appareil triple pli est de 19 999 RMB (2 810 $) pour la version 256 Go, 21 999 RMB (3 092 $) pour la version 512 Go et 23 999 RMB (3 372 $) pour la version 1 To. Le coût élevé des téléphones triple pli est dû à leur fabrication coûteuse, mais la société a déclaré qu’elle visait à réduire les coûts à l’avenir grâce à des améliorations de processus et de meilleurs taux de rendement.

Contexte: Mardi, Apple a dévoilé la série iPhone 16, qui comprend quatre modèles : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Cette série est le premier téléphone d’Apple doté d’une intelligence artificielle. Apple Intelligence sera lancé le mois prochain et sera accessible sur les plateformes iPhone, iPad et Mac.

Apple Intelligence prendra en charge l’anglais américain dès son lancement le mois prochain, puis l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni d’ici décembre. La prise en charge du chinois, du français, du japonais et de l’espagnol sera disponible l’année prochaine.

Le marché chinois des smartphones a connu une croissance de 10 % en glissement annuel au deuxième trimestre, avec des expéditions dépassant les 70 millions d’unités, selon le cabinet d’analyse de marché CanalysAu deuxième trimestre, Vivo était en tête avec une part de marché de 19 %, suivi par Oppo avec 17 %, Huawei et Honor tous deux avec 16 %, et Xiaomi avec 15 %.

