Huawei lance HarmonyOS 4 alors qu’il prépare la renaissance des smartphones en Chine

Huawei est une entreprise technologique qui fabrique et vend des équipements de télécommunications, de l’électronique grand public et des appareils intelligents.

En 2019, Huawei a lancé son propre système d’exploitation appelé HarmonyOS, dans le but de remplacer Android. Depuis, la société développe de nouvelles versions du système, dans le but de regagner des parts de marché sur les smartphones.

« En outre, les produits haut de gamme pourraient potentiellement générer des revenus et une rentabilité plus favorables. »

« Il est tout à fait logique que Huawei se concentre sur le segment haut de gamme. Non seulement le segment haut de gamme était plus résistant sur le sombre marché chinois, mais Huawei pouvait également tirer parti de sa marque haut de gamme en Chine, que d’autres fournisseurs chinois étaient encore s’efforce d’atteindre », a déclaré Will Wong, analyste de recherche chez IDC, à CNBC.

L’orientation haut de gamme de Huawei est logique, car les consommateurs chinois sont en moyenne prêts à payer plus pour les smartphones. La société a lancé son Mate X3 pliable cette année, et cet appareil, ainsi que le produit phare P60, ont aidé la société à augmenter sa part de segment premium.

Une partie de la stratégie haut de gamme de Huawei tourne autour d’HarmonyOS, un système d’exploitation qui, selon lui, est conçu pour les smartphones et autres appareils tels que les appareils portables et les téléviseurs. La société vise à créer des logiciels unifiés dans plusieurs catégories d’électronique grand public, un peu comme Apple.

Le géant chinois de la technologie a déclaré qu’il apporterait « un HarmonyOS avec une expérience encore plus intelligente et personnalisée ». HarmonyOS fonctionne actuellement sur plus de 700 millions d’appareils, y compris des smartphones, des montres et des tablettes, a indiqué la société.

Huawei a déclaré que la nouvelle version de l’assistant vocal AI de Huawei, Celia, qui fournit des fonctionnalités d’assistant sur les appareils intelligents, a été formée avec le modèle Pangu AI de Huawei pour améliorer la productivité dans la vie et au travail. En juillet, Huawei a lancé Pangu 3.0car il cherche à capitaliser sur le boom de l’IA et la frénésie de ChatGPT.

Au moins 200 millions d’utilisateurs de téléphones portables interagissent avec Celia chaque mois, a déclaré Huawei.

« Vous pouvez interagir avec Celia non seulement par la voix, mais aussi par des textes, des images, des documents, etc. Vous pouvez également taper pour interagir avec Celia si ce n’est pas le bon moment pour parler. Les dialogues entre les utilisateurs et Celia peuvent être plus naturels et intuitifs, », a déclaré Jia Yongli, directeur des affaires grand public chez Huawei.

Celia peut également effectuer diverses tâches, telles que la rédaction de résumés, la traduction, la rédaction d’e-mails et de documents officiels, a déclaré Jia.

Huawei a également déclaré qu’un nouvel ensemble de fonctionnalités sera disponible pour les utilisateurs invités fin août.