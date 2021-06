Huawei HarmonyOS, MatePad Pro et montre 3

Pensiez-vous vraiment que nous allions parler d’autre chose que de Huawei aujourd’hui ?

Le géant chinois de la technologie a enfin donné un lancement officiel à son nouveau HarmonyOS, nous avons tous les détails – y compris à quel point il est vraiment proche d’Android.

Plus que cela, nous avons les nouveaux MatePad Pro et Watch 3 12.6 pouces à portée de main pour donner nos impressions pratiques sur le nouveau matériel et comment le système d’exploitation Harmony fonctionne jusqu’à présent sur les tablettes et les montres intelligentes – bien qu’il n’y ait aucun signe de la téléphones P50 encore.

Vous pouvez tout regarder dans la vidéo intégrée ci-dessus, ou vous rendre directement sur YouTube pour la regarder (et vous abonner si vous le souhaitez !).

Si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Vous avez des commentaires ou des questions auxquels vous aimeriez que nous répondions sur l’émission? Faites-nous savoir sur Twitter ou dans la section commentaires sur YouTube. Nous voulons connaître vos pensées, alors continuez à venir.

Histoires connexes pour une lecture plus approfondie