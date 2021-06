Huawei FreeBuds 4 arrive au Royaume-Uni à partir du 21 juin

Deux semaines seulement après leurs débuts en Chine, les FreeBuds 4 de Huawei ont désormais des détails sur les prix et la disponibilité pour le Royaume-Uni. Il y a un prix de 130 £ pour le FreeBuds 4 avec boîtier de charge filaire qui devrait sortir le 21 juin. La version de charge sans fil se vendra à la place 150 £ et devrait arriver à la mi-juillet. Les deux seront vendus via le Huawei Store officiel et certains détaillants tiers.

FreeBuds 4 apporte un look similaire à FreeBuds 3 de l’année dernière et offre ANC, Bluetooth 5.2 avec une connexion simultanée à deux appareils et 22 heures de lecture avec leur étui de chargement.

Les FreeBuds 4 sont alimentés par des haut-parleurs dynamiques de 14,3 mm et disposent de 3 microphones pour capter la voix et les bruits environnants. Il existe également un mode à faible latence pour vos sessions de jeu et un indice de protection IPX4.