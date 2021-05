Huawei FreeBuds 4 annoncé avec ANC, puce Kirin A1 et chargement rapide

Huawei a annoncé ses derniers écouteurs TWS plus tôt dans la journée en Chine avec le tout nouveau FreeBuds 4. Les écouteurs sont d’un design familier au FreeBuds 3 et sont pilotés par la puce Krin A1 de Huawei.

La nouvelle version est livrée avec des pilotes dynamiques de 14,3 mm et dispose de trois microphones pour la détection de la voix et du bruit environnant. L’annulation active du bruit peut réduire jusqu’à 25 dB de bruit environnant. Chaque écouteur est livré avec des commandes tactiles à trois niveaux et ne pèse que 4,1 grammes.

Les FreeBuds 4 se connectent via Bluetooth 5.2 et prennent en charge la connexion simultanée à deux appareils. Ils sont également livrés avec un mode vocal clair spécial pour les vlogueurs, qui promet de mieux capter votre voix dans des environnements plus bruyants. Il existe également un mode à faible latence qui réduit la latence audio à 90 ms pour que vous ayez un son net et précis pendant vos sessions de jeu.

L’autonomie de la batterie est de 4 heures de lecture sur les écouteurs eux-mêmes et jusqu’à 22 heures de lecture avec l’étui de chargement. Huawei promet qu’une charge rapide de 15 minutes vous donnera jusqu’à 2,5 heures de lecture. Le boîtier peut se recharger via USB-C ou sans fil sur n’importe quel chargeur compatible Qi. L’ensemble du paquet est résistant aux éclaboussures IPX4.

Les FreeBuds 4 sont disponibles en blanc, argent et rouge. Le prix est fixé à 999 CNY (155 $ / 126 €) et les ventes officielles devraient débuter le 6 juin. Les prix internationaux et la disponibilité seront détaillés ultérieurement.

La source (en chinois)