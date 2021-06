Huawei fournira des mises à jour du firmware pour tous les téléphones Honor sortis avant le 1er avril 2021

Maintenant que Huawei a vendu sa marque Honor, la société a pu devenir une marque de smartphones indépendante et publiera à nouveau des smartphones préinstallés avec les services Google. Avec le départ de la société de sa société mère Huawei, Honor explique exactement comment les mises à jour du micrologiciel seront exécutées à l’avenir.

Honor View 20 (décembre 2018)

Honor Finland confirme à i> SuomiMobiili que Huawei gérera les mises à jour du firmware de tous les appareils Honor sortis avant le 1er avril 2021 tout au long de leur cycle de vie. Cela signifie qu’Honor sera seul responsable de la gestion de ses mises à jour de firmware pour les appareils qu’il sortira après le 1er avril. Cela signifie que les mises à jour de firmware pour la nouvelle série Honor 50 seront uniquement gérées par Honor. Cette date est significative puisque Honor a quitté Huawei entre mars et avril.

Honor promet de continuer à prendre en charge les appareils plus anciens en Finlande, autant que possible, avant d’être référé au support Huawei.

Si un consommateur est en contact avec nous, nous aidons toujours [them] autant que nous pouvons avant de diriger [them] au service client Huawei. Nous continuons d’aider pour les questions liées à l’utilisation des smartphones[…] L’intention est de servir au mieux les anciens et les nouveaux consommateurs HONOR. – Suvi Surenkin, directeur marketing d’honneur pour la Finlande et les pays baltes.

De plus, Huawei a confirmé qu’il continuerait à prendre en charge les appareils Honor haut de gamme avec des mises à jour mensuelles et des appareils plus abordables sur une base trimestrielle.



Honor 20 Pro (juillet 2019)

Huawei confirme que les Honor 20, 20 Pro et View 20 recevront des mises à jour mensuelles. Pendant ce temps, Huawei prendra en charge les appareils suivants avec des mises à jour de sécurité trimestrielles jusqu’à la fin de leurs cycles de produits :

Il convient de noter que bien que Huawei puisse continuer à prendre en charge les appareils Honor, cela ne garantit pas que ces appareils recevront des mises à niveau complètes de la version Android, qu’il s’agisse d’Android 11 ou d’Harmony OS. Nous sommes heureux d’apprendre que les téléphones seront au moins mis à jour avec des correctifs de sécurité.

