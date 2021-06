Huawei et Rovio apportent Angry Birds 2 sur AppGallery

Huawei a annoncé un nouveau partenariat avec Rovio, prouvant une fois de plus son engagement à développer un écosystème interne à la hauteur des solutions de Google et Apple. De plus, le jeu bien-aimé Angry Birds 2 est désormais disponible sur AppGallery, tandis que le film de la franchise peut être trouvé sur Huawei Video.









Angry Birds 2 cadrans

La société chinoise a annoncé que les utilisateurs pourront bientôt utiliser les thèmes Huawei pour afficher la marque Angry Birds 2 dédiée, y compris les cadrans des montres Watch Fit et Watch 3.

Bien que le jeu puisse être joué pour le plaisir occasionnel, pour progresser et battre les cochons verts en un rien de temps, les joueurs sont encouragés à dépenser de l’argent réel. C’est pourquoi Huawei propose des promotions : 50 % de remise en argent sur leur première transaction dans le jeu et 20 % sur les autres transactions.

Huawei a également révélé dans son communiqué de presse que les jeux étaient à l’avant-garde de l’expansion d’AppGallery. Il y a 500% de jeux en plus qu’il y a un an, et il y a un onglet séparé pour les jeux, permettant aux utilisateurs de trouver un contenu spécifique rapidement et facilement.