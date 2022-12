Huawei et Oppo annoncent un accord de licences croisées

Dans un court communiqué de presse, Huawei et Oppo ont annoncé leur nouvel accord de licence croisée. Les brevets concernent des technologies telles que la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio/vidéo.

Étant donné que l’annonce n’entre pas dans les détails, on pourrait supposer que Huawei fournit le savoir-faire en matière de connectivité tandis qu’Oppo fournira à Huawei des brevets concernant l’audio et la vidéo. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, Oppo a une longue histoire dans l’électronique grand public audio et vidéo de haute qualité.

La déclaration dit que c’est une situation gagnant-gagnant pour les deux entreprises et nous avons tendance à être d’accord. En raison des sanctions américaines, Huawei a été acculé dans un coin, donc un accord de licence croisée avec Oppo pourrait garantir que certaines technologies 5G seront enfin exploitées par une entreprise vendant des produits en dehors de la Chine. Seul le temps révélera la véritable portée de cette coopération.

