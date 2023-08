Huawei et Ericsson signent un accord de licence croisée sur les brevets 5G

Huawei a annoncé un accord mondial de licences croisées de brevets à long terme avec la société suédoise Ericsson. Le partenariat couvre des normes telles que 3GPP, ITU, IEEE et IETF pour les technologies cellulaires 3G, 4G et 5G.

L’accord couvre la vente d’infrastructures de réseau et d’appareils grand public, et les sociétés pourront utiliser mutuellement leurs technologies standardisées brevetées.

Alan Fan, chef du département de propriété intellectuelle chez Huawei, a déclaré que les deux sociétés valorisent mutuellement leur propriété intellectuelle et qu’un tel accord crée un « environnement de brevets plus solide ». Ce partenariat témoigne également que la propriété intellectuelle doit être respectée et protégée, a-t-il ajouté.

Huawei ajoute qu’il est en tête du classement des demandeurs de l’Office européen des brevets avec plus de 4 500 brevets déposés.

Christina Petersson, OPIC chez Ericsson, a déclaré que cette « approche équilibrée » est dans l’intérêt des deux parties et profite aux consommateurs et aux entreprises du monde entier. La société suédoise s’attend à ce que les revenus des accords de licence en 2023 atteignent 11 milliards SEK (près d’un milliard de dollars). Son communiqué de presse indique qu’Ericsson détient plus de 60 000 brevets et occupe une position de leader en tant que fournisseur de 5G.

