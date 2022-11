Huawei est de retour avec un nouveau téléphone à clapet moins cher que celui de Samsung

Huawei est de retour avec son nouveau téléphone à clapet destiné à rivaliser avec la série Galaxy Flip de Samsung.

La société chinoise de smartphones a dévoilé mercredi son nouveau smartphone pliable, appelé Huawei Pocket S, dans une gamme de couleurs. Le nouveau téléphone à clapet est une version réduite de celui de l’an dernier Poche P50. Il fait des compromis sur le chipset et l’appareil photo pour l’aider à atteindre un prix de départ d’un peu plus de 800 $ lorsqu’il est converti en yuan (voir ci-dessous pour une ventilation complète des conversions de prix). Galaxy Z Flip 4 de Samsung commence à 1 000 $, en comparaison, et le prix reste plus ou moins le même en Chine continentale.

Le Huawei Pocket S a un design à clapet qui se replie en un petit carré. Il ressemble au Galaxy Z Flip 4 de Samsung, mais il a deux grands cercles à l’extérieur, l’un avec une unité à trois caméras et l’autre avec un écran externe qui affiche l’heure et les notifications entrantes. Ce deuxième écran peut également être utilisé comme viseur lors de la prise de selfies, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’ouvrir l’appareil pour prendre une photo de face.

Le Huawei Pocket S dispose d’un écran intérieur OLED pliable de 6,9 ​​pouces et d’un écran de couverture secondaire de 1,04 pouces sur le panneau arrière. La configuration de l’appareil photo est dirigée par un capteur principal de 40 mégapixels accompagné d’un objectif ultra large de 13 mégapixels. Il y a aussi un appareil photo de 10,7 mégapixels situé à l’avant et au centre. Il est alimenté par un Snapdragon 778G, ce qui signifie que l’appareil est limité à la connectivité LTE.

Le Huawei Pocket S sera mis en vente le 10 novembre en Chine continentale. Il commence à 5 988 yuans pour la version 128 Go (qui se convertit en environ 825 $, 735 £, 1 300 AU $) et atteint un maximum de 6 488 yuans (ou 895 $, 780 £, 1 380 AU $) pour la variante 256 Go.