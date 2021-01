Il y a moins d’un an, Huawei est devenu le plus grand fabricant de smartphones au monde. Maintenant, son ascension a été stoppée et il a dû vendre la marque Honor pour la maintenir en vie. Reuters rapporte maintenant que la société est également en pourparlers pour vendre la série phare Huawei P et Mate à un consortium soutenu par le gouvernement de Shanghai.

La discussion dure depuis des mois, affirment deux initiés anonymes, mais aucune décision finale n’a encore été prise. La société espère toujours pouvoir remplacer les fournisseurs de composants étrangers par des fournisseurs nationaux, ce qui lui permettra de continuer à produire des téléphones.

Les séries Mate et P sont des éléments clés de la gamme Huawei. Pour les douze mois entre le T3 2019 et le T3 2020, les deux lignes ont rapporté 39,7 milliards de dollars. Rien qu’au troisième trimestre de 2020, ils représentaient près de 40% des ventes totales de Huawei.

Le principal obstacle à l’heure actuelle est la pénurie de composants. Huawei a été coupé de sa fonderie principale, TSMC, à la mi-septembre. Selon les initiés, Huawei ne pense pas que l’administration Biden lèvera les restrictions, la situation restera donc inchangée si la société conserve les séries P et Mate.

La vente d’Honor lui a permis de s’approvisionner en puces auprès de MediaTek, Qualcomm, Intel et AMD. En fait, le premier téléphone du Honor nouvellement indépendant, le V40 5G, a été annoncé la semaine dernière avec un chipset Dimensity 1000+.

On espérait que la production de Kirin pourra passer au SMIC, la plus grande fonderie de Chine. Il produit déjà en masse une puce HiSilicon sur un processus 14 nm – le Kirin 710A. La prochaine étape est le processus «N + 1», devrait être comparable aux puces 7 nm (bien que certains rapports affirment qu’il n’est pas à égalité avec le nœud 7 nm de TSMC). Cependant, les États-Unis ont mis le SMIC sur la «liste des entités» en décembre et maintenant la fonderie fait face à des difficultés de production.

Un porte-parole de Huawei a nié que la société cherche à vendre sa gamme phare.

