Huawei envisage peut-être de faire une incursion dans les véhicules électriques: sources

Le fabricant d’équipements de télécommunications Huawei prévoit de fabriquer des véhicules électriques sous sa propre marque et pourrait lancer certains modèles cette année, ont déclaré quatre sources, alors que le plus grand fabricant d’équipements de télécommunications au monde, frappé par les sanctions américaines, explore un changement stratégique. Huawei Technologies est en pourparlers avec la société publique Changan Automobile et d’autres constructeurs automobiles pour utiliser leurs usines automobiles pour fabriquer ses véhicules électriques (VE), selon deux des personnes familiarisées avec le sujet.

Huawei est également en pourparlers avec BluePark New Energy Technology du groupe BAIC, soutenu par Pékin, pour fabriquer ses véhicules électriques, a déclaré l’un des deux et une personne distincte ayant une connaissance directe du sujet. Le plan annonce un changement de direction potentiellement majeur pour Huawei après près de deux ans de sanctions américaines qui ont coupé son accès aux chaînes d’approvisionnement clés, le forçant à vendre une partie de son activité de smartphones pour maintenir la marque en vie.

Huawei a été placé sur une liste noire commerciale par l’administration Trump pour des raisons de sécurité nationale. De nombreux dirigeants de l’industrie voient peu de chances que les blocages sur la vente de milliards de dollars de technologie et de puces américaines à l’entreprise chinoise, qui a nié les actes répréhensibles, soient annulés par son successeur. Un porte-parole de Huawei a nié que la société envisage de concevoir des véhicules électriques ou de produire des véhicules de marque Huawei.

«Huawei n’est pas un constructeur automobile. Cependant, grâce aux TIC (technologies de l’information et de la communication), nous visons à être un fournisseur de composants nouveaux et orientés vers la voiture numérique, permettant aux équipementiers automobiles (fabricants d’équipement d’origine) de construire de meilleurs véhicules.

Huawei a commencé à concevoir en interne les véhicules électriques et à approcher les fournisseurs à domicile, dans le but de lancer officiellement le projet dès cette année, ont déclaré trois des sources.

Richard Yu, chef du groupe d’entreprises grand public de Huawei qui a conduit l’entreprise à devenir l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde, se concentrera sur les véhicules électriques, a déclaré une source. Les VE cibleront un segment du marché de masse, a déclaré une autre source.

Toutes les sources ont refusé d’être citées car les discussions sont privées.

Changan, basé à Chongqing, qui fabrique des voitures avec Ford Motor Co, a refusé de commenter. BAIC BluePark n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Les actions de la principale société cotée de Changan, Chongqing Changan Automobile, ont augmenté de 8% après que Reuters eut rapporté les discussions. Les actions de BluePark ont ​​dépassé leur limite quotidienne maximale de 10%.

Les entreprises technologiques chinoises se sont concentrées davantage sur les véhicules électriques sur le plus grand marché au monde pour ces véhicules, car Pékin promeut fortement les véhicules plus écologiques comme moyen de réduire la pollution atmosphérique chronique.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), y compris les véhicules électriques à batterie pure ainsi que les véhicules hybrides rechargeables et à pile à hydrogène, devraient représenter 20% des ventes annuelles globales d’automobiles en Chine d’ici 2025.

Les prévisions du secteur placent les ventes de NEV de la Chine à 1,8 million d’unités cette année, contre environ 1,3 million en 2020.

Les projets ambitieux de Huawei de fabriquer ses propres voitures le verront rejoindre un groupe d’entreprises technologiques asiatiques qui ont fait des annonces similaires ces derniers mois, notamment Baidu Inc et Foxconn.

«Les restrictions américaines nouvelles et complexes sur les semi-conducteurs à Huawei ont lentement étranglé la société», a déclaré Dan Wang, analyste technologique au sein du cabinet de recherche Gavekal Dragonomics.

«Il est donc logique que la société se tourne vers des industries moins gourmandes en puces afin de maintenir ses activités.»

Aux États-Unis, Amazon.com Inc et Alphabet Inc développent également des technologies liées à l’automobile ou investissent dans des startups de voitures intelligentes.

Huawei développe depuis des années une panoplie de technologies pour les véhicules électriques, notamment des systèmes logiciels embarqués, des capteurs pour automobiles et du matériel de communication 5G.

La société a également noué des partenariats avec des constructeurs automobiles tels que Daimler AG, General Motors Co et SAIC Motor pour développer conjointement des technologies automobiles intelligentes.

Il a accéléré l’embauche d’ingénieurs pour les technologies liées à l’automobile depuis 2018.

Huawei a obtenu cette semaine au moins quatre brevets liés aux véhicules électriques, y compris des méthodes de chargement entre véhicules électriques et de vérification de l’état de la batterie, selon les dossiers officiels des brevets chinois.

La poussée de Huawei sur le marché des véhicules électriques est actuellement distincte d’une société commune de véhicules intelligents qu’elle a cofondée avec Changan et le fabricant de batteries EV CATL en novembre, ont déclaré deux des sources.