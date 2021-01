Huawei emballera moins d’un coup de poing dans la nouvelle année après les ecchymoses 2020, disent les analystes

SHENZHEN, Chine: Huawei Technologies Co Ltd cette année verra probablement son activité 5G ralentir et pousser plus loin dans le logiciel, tout en espérant que ses smartphones obtiendront un sursis des sanctions américaines qui ont frappé l’année dernière le cœur de son groupe dépendant des puces, ont déclaré des analystes.

L’accès limité aux semi-conducteurs haut de gamme signifie un rationnement lors de la mise à niveau du réseau chinois, ont-ils déclaré, tandis que la dissection de sa branche mobile fera chuter Huawei des classements alors qu’il continue de développer un système d’exploitation propriétaire.

Le principal fabricant chinois d’équipements de télécommunications s’est retrouvé sur une liste noire du commerce américain en mai 2019 en raison de problèmes de sécurité nationale. Huawei a nié à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’un risque.

Cela a effectivement interdit aux entreprises basées aux États-Unis de vendre la technologie américaine essentielle de Huawei. En août dernier, l’interdiction a été étendue aux entreprises étrangères ayant des activités aux États-Unis, atteignant les principaux fournisseurs tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC).

Le changement a touché un talon d’Achille car Huawei dépend de TSMC pour fabriquer des puces avancées pour ses combinés, ses stations de base réseau de cinquième génération (5G), ses serveurs, ses produits de cloud computing et d’intelligence artificielle, a déclaré Paul Triolo, responsable de la politique technologique mondiale chez Eurasia Group. . Les stocks ne durent que si longtemps, dit-il.

«Le prononcé de cette condamnation à mort n’implique pas une exécution rapide», a déclaré l’analyste technologique Dan Wang dans une note client. «Au lieu de cela, le processus ressemble beaucoup plus à un lent étranglement.»

Huawei a refusé de commenter.

Wang a déclaré que Huawei ressentirait l’impact le plus intensément sur son activité grand public, qui a généré 54% des revenus en 2019.

En novembre, Huawei a créé la ligne de smartphones à bas prix Honor dans le cadre d’une vente, selon Ren Zhengfei, qui permettrait à la marque de retrouver l’accès aux puces. Huawei pourrait chercher à faire de même avec ses lignes premium cette année, a déclaré Triolo.

Huawei était le plus grand fabricant de smartphones au monde au deuxième trimestre de 2020, mais la vente Honor et la pénurie de puces le feront probablement sortir du top six cette année, a déclaré la société de données Trendforce.

Sa chance pourrait changer avec l’investiture présidentielle américaine de Joe Biden, dont les analystes attendent plus de clémence à l’égard de l’activité smartphone de Huawei. L’inauguration ce mois-ci intervient alors que le directeur financier Meng Wangzhou discute d’un accord avec les procureurs américains sur des allégations de relations commerciales avec l’Iran.

En attendant, Huawei se concentrera probablement sur le système d’exploitation Harmony qu’il développe pour ses smartphones après avoir été coupé d’Android d’Alphabet Inc, a déclaré Nicole Peng, vice-présidente de la mobilité chez Canalys.

Ailleurs dans les logiciels, Huawei s’orientera probablement davantage vers des services tels que le cloud computing et les appareils Internet des objets, bien que ceux-ci ne compensent probablement pas le ralentissement des smartphones et des infrastructures de télécommunications, ont déclaré les analystes.

Les activités de réseau de Huawei ont de bonnes perspectives, mais avec des marchés majeurs tels que la Grande-Bretagne et le Japon interdisant ses équipements, elle se concentrera probablement sur la Chine, ont déclaré les analystes.

La société dispose de suffisamment de puces pour fabriquer environ 500 000 stations de base 5G, a déclaré Edison Lee, analyste chez Jefferies. Pourtant, plutôt que d’épuiser cette offre, le gouvernement ralentira probablement l’introduction de la 5G, en adoptant «une approche intermédiaire pour trouver un équilibre entre l’extension de la couverture et l’attente du rattrapage de Huawei», a-t-il déclaré.