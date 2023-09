Huawei devrait préparer son retour sur le marché mondial des smartphones

Huawei a lancé silencieusement trois téléphones Mate 60 au cours des deux dernières semaines, tous prenant en charge la 5G. De nombreuses sources chinoises affirment désormais qu’il s’agit de la première étape d’une nouvelle offensive sur le marché mondial des smartphones.

C’est la maison Des initiés cités ont affirmé que Huawei jetait les bases du marché intérieur chinois et poursuivait son expansion à l’étranger, mais un calendrier exact n’est actuellement pas disponible.

Huawei Mate 60 Pro

Huawei est l’otage d’une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a débuté il y a plus de cinq ans. En conséquence, l’entreprise n’a pas eu accès à la plupart des technologies américaines, mais les Mate 60, Mate 60 Pro et Mate 60 Pro+ sont arrivés avec la 5G et un chipset Kirin 9000S construit sur le processus technologique 7 nm.

La société n’a officiellement pas commenté la situation du SoC, mais des rapports nationaux ont révélé que la puce était entièrement fabriquée en Chine, soulevant d’autres questions sur la manière dont les entreprises locales ont acquis le savoir-faire nécessaire à des processus aussi complexes en si peu de temps.

Huawei a déjà augmenté ses prévisions de production annuelle de 30 millions en janvier à 38 millions aujourd’hui. Parmi eux, 20 millions d’unités ont déjà été expédiées, et les unités Mate 60 Pro représenteront 6 millions de plus, soit un tiers des commandes restantes.



Le Pro+ prend en charge les appels vocaux par satellite, en plus des SMS

Selon certains rapports, la série pourrait ne pas sortir en dehors de la Chine, mais Huawei n’a pas fait de déclaration officielle à ce sujet, laissant la porte ouverte à une éventuelle sortie mondiale.

Un rapide coup d’œil sur le passé montre que Huawei détenait autrefois 42 % du marché chinois des smartphones, mais qu’il est désormais inférieur à 10 %, tandis que la part de marché mondiale est actuellement de 3 %, soit une diminution de six fois par rapport à la mi-2019.

