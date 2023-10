Le terrain de jeu des téléphones à clapet va devenir de plus en plus encombré.

Huawei devrait lancer un téléphone à clapet d’entrée de gamme au cours du premier semestre de l’année prochaine, selon un article publié jeudi par un informateur. Revegnus sur X. Le téléphone à clapet pourrait démarrer pour seulement 735 $, selon le fuyard, et devrait faire partie de la gamme P Pocket de Huawei.

L’année dernière, Huawei a lancé le Pocket S, son premier téléphone à clapet d’entrée de gamme et une version réduite du P50 Pocket. Il partage le même langage de conception que son frère plus cher, à savoir une caractéristique remarquable constituée de deux grands cercles sur le panneau de couverture. Un cercle sert de bosse à la caméra, tandis que l’autre est un écran de couverture rond de 1,04 pouces. Les deux téléphones ont été commercialisés uniquement en Chine.

Bien que les téléphones à clapet et leurs homologues de type livre soient de plus en plus commercialisés par les principaux fabricants de téléphones, les téléphones pliables ne représentent encore qu’une petite partie du marché plus large des smartphones. Cependant, les sociétés de recherche industrielles s’attendent à ce que le gâteau des téléphones pliables augmente. IDC rapporte qu’il s’attend à ce que les expéditions mondiales de téléphones pliables atteignent 21,4 millions d’unités en 2023. Cela représente une augmentation de plus de 50 % par rapport aux 14,2 millions d’unités expédiées en 2022. D’ici 2027, dit-il, les téléphones pliables devraient capturer 3,5 % du marché global. part, ce qui se traduit par plus de 48 millions d’expéditions.

Le Pocket P50 de Huawei est sorti pour la première fois en 2022. Huawei

Selon Revegnus, Samsung semble travailler sur un téléphone similaire. En août le pronostiqueur a tweeté ça« des rumeurs de tests en cours pour le lancement du Galaxy Z FE (modèle lite), après le Fold/Flip 6 ».

La série Fan Edition, ou FE, de Samsung représente une version réduite de sa principale gamme phare. Plus tôt en octobre, Samsung a dévoilé son Samsung Galaxy S23 FE à 600 $. Ce téléphone comprend bon nombre des mêmes fonctionnalités que le Galaxy S23 à 800 $, mais fait quelques compromis pour atteindre le prix le plus bas.

Compte tenu des délais de lancement annoncés, le nouveau téléphone à clapet de Huawei pourrait être présenté aux côtés du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6, qui devraient être lancés en août de l’année prochaine.