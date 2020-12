Huawei a annoncé la nova 8 SE plus tôt le mois dernier et nous apprenons maintenant que la société ajoutera deux autres membres à la gamme le 23 décembre, baptisés nova 8 et nova 8 Pro.

Cette information provient d’un pronostiqueur chinois fiable Station de chat numérique, qui a également déclaré que le duo nova 8 sera rejoint par Enjoy 20 SE, les trois smartphones alimentés par des chipsets Kirin.

华为 23 号 一堆 新的 , nova8 、 nova8 Pro 、 畅 享 20SE 、 Montre Fit。 手机 有 kirin 芯片 , 毕竟 自的 血统[晕] – Station de chat numérique (@StationChat) 11 décembre 2020

De plus, la société lancera la Huawei Watch Fit en Chine le 23 décembre, qui a été annoncée en août avec un écran AMOLED de 1,64 « , un capteur SpO2, un GPS intégré et une batterie pouvant offrir jusqu’à 10 jours d’endurance.

Il n’y a pas encore de mot de Huawei sur les nouveaux smartphones nova 8, mais si l’on en croit une image qui a fait surface le mois dernier, nous verrons le vanilla nova 8 venir avec quatre ou cinq caméras arrière.