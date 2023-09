Huawei dévoilera une nouvelle smartwatch (ou deux ?) la semaine prochaine

La semaine prochaine, Huawei se rendra à Barcelone, en Espagne, pour dévoiler une nouvelle montre intelligente – ou peut-être même deux. L’événement aura lieu le 14 septembre (jeudi de la semaine prochaine) et se concentrera sur la stratégie portable de l’entreprise.

L’image teaser présente cela comme un événement avant-gardiste et montre un coin de deux lunettes – une avec une lunette de chronométrage et une avec un look épuré – ce qui nous porte à croire qu’il y aura plus d’une montre. Bien sûr, il pourrait s’agir simplement de deux cadrans pour une seule montre.

Le lancement précédent de Huawei était les Watch 4 et 4 Pro en mai, qui ont été mises en vente en Europe quelques semaines plus tard. Il s’agissait de montres HarmonyOS 3.0 premium (450 €/700 €). Quant au nouveau modèle, nous n’avons pas encore entendu de rumeurs, nous ne savons donc pas à quoi nous attendre.

Pour l’instant, vous pouvez consulter notre revue Huawei Watch 4 Pro pour avoir un aperçu du type d’appareils portables que l’entreprise construit.

