Huawei dévoile les prix européens des nova 10 et nova 10 Pro

Lors de son keynote à l’IFA 2022, Huawei a annoncé que les nova 10 et nova 10 Pro arriveront en Europe. Ces informations étaient accompagnées de certains prix, mais ceux-ci étaient uniquement en livres, ce qui signifie qu’ils se réfèrent au marché britannique.







Informations sur les prix

Maintenant, nous avons également des points MSRP en Europe continentale pour un tas d’appareils Huawei. Commençons par le nova 10. Il commence à 549 euros. Cela vous achète un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz avec une seule caméra selfie ultra-large de 60 MP (100 °), plus une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 66 W et un chipset Snapdragon 778G.

Le nova 10 Pro sera vendu au détail à 699 euros. Celui-ci comprend un écran OLED 6,78″ 120 Hz plus grand, plus un appareil photo 8MP supplémentaire à l’avant. La configuration de la triple caméra à l’arrière est identique entre les deux modèles, 50MP principal, 8MP ultra-large (112°) et un capteur de profondeur 2MP Le Pro a une batterie plus grande et plus rapide – 4 500 mAh avec une charge de 100 W (une recharge de 20 à 80 % ne prendra que 10 minutes). Nous avons déjà un examen pratique du nova 10 Pro que vous devriez vérifier.

Les deux téléphones seront disponibles dans une seule configuration de mémoire – 8 Go de RAM et 256 Go de stockage – et vous pourrez choisir entre les coloris Silver et Black.

















Les Huawei nova 10 et nova 10 Pro arrivent bientôt en Europe

Ensuite, nous avons la Huawei Watch D. Les acheteurs de l’UE devraient pouvoir la récupérer localement à partir d’octobre pour un PDSF de 399 euros. Pour rappel, la Watch D dispose de fonctionnalités avancées de suivi de la santé, dont la mesure de la pression artérielle.

Le MatePad Pro 11 est également sur la liste. Cela coûtera aux acheteurs de l’UE 649 euros. Cela vous achète un écran OLED de 11 pouces à 120 Hz, un chipset Snapdragon 870, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, six haut-parleurs et une grosse batterie de 8 300 mAh avec une charge de 40 W. Cela et un tas d’autres extras que vous pouvez lire ici.

Dernier point, mais non le moindre, l’ordinateur portable Huawei MateBook X Pro vous fera reculer 2 199 euros avec un processeur Intel Core i7 de 12 génération, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Un autre point fort de l’ordinateur portable est son profil mince et léger et l’écran LCD IPS 3: 2 de 14,2 pouces avec 500 nits de luminosité. Nous avons déjà commencé à travailler sur un examen du MateBook X Pro 2022, alors restez à l’écoute pour cela.