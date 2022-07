Huawei dévoile le nouveau MateBook X Pro pour la deuxième fois cette année

Huawei s’est installé dans un cycle de mise à jour annuel pour la plupart de ses ordinateurs portables, mais le MateBook X Pro est une exception très médiatisée.

Un modèle 2022 de l’ordinateur portable phare de l’entreprise a été lancé il y a à peine six mois au CES, mais son successeur a déjà été annoncé. Cela semble être une décision étrange de Huawei, mais cela a plus de sens lorsque vous réalisez que le dernier 12 d’Intele-gen puces pour ordinateurs portables lancées lors du même événement.

Le précédent MateBook X Pro fonctionnait obsolète 11e-gen silicium en conséquence, mais Huawei a mis cela ici. Cependant, on ne sait pas quels processeurs Alder Lake le nouveau modèle utilise, ni la quantité de RAM disponible. Mais à moins que l’entreprise n’ait eu un changement soudain de stratégie, vous trouverez des graphiques intégrés Iris Xe sous le capot.

Mais les mises à jour ne s’arrêtent pas là. Huawei a également rafraîchi la conception du MateBook X Pro, en remplaçant la conception habituelle en alliage d’aluminium par un alliage de magnésium. La société décrit la finition comme “apaisante pour la peau”, avec une nouvelle option de couleur blanche rejoignant le bleu foncé existant.

Ce choix de matériaux a également un impact important sur le poids. Le MateBook X Pro ne pèse plus que 1,26 kg, contre 1,38 kg par rapport à son prédécesseur.

En conséquence, c’est l’un des ordinateurs portables les plus légers avec un écran de cette taille, à 14,2 pouces. C’est toujours un panneau LCD, mais il a une résolution élevée de 3120 × 2080 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il existe également un support tactile, qui peut être utilisé comme alternative au grand trackpad.

Huawei

Ce dernier prend en charge une large gamme de nouveaux gestes et se trouve sous un clavier pleine taille, tandis que le capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation est conservé. Heureusement, la webcam 720p est toujours au-dessus de l’écran plutôt que dans une touche rabattable comme dans les précédents ordinateurs portables Huawei.

L’audio était déjà une force clé du MateBook X Pro, il n’y avait donc apparemment pas besoin d’ajouter à ses six haut-parleurs et quatre microphones. Il n’y a toujours que quatre ports USB-C et une prise casque 3,5 mm, sans place pour USB-A ou HDMI.

On ne sait pas non plus combien coûtera le nouveau MateBook X Pro, ni quand il pourrait sortir. Pour le contexte, le modèle précédent vous coûtera 1 899 €, ce qui se traduit par environ 1 930 $/1 600 £. Un prix similaire cette fois-ci est probable.

Huawei a brièvement annoncé de nouveaux modèles de MateBook D 14, 14 et 14, indiquant que tous avaient été mis à jour avec 12epuces de génération. Mais aucun autre détail n’a été révélé.

L’événement a également présenté des produits que Huawei avait déjà annoncés, notamment les MateBook 16, MateBook D 16 et MateView SE. Les FreeBuds Pro 2 et le nouveau Wi-Fi maillé étaient également déjà officiels, mais une tablette MatePad Pro améliorée n’a jamais été vue auparavant.

Nous mettrons à jour cet article une fois de plus est connu. Il reste à voir si l’un des nouveaux appareils de Huawei figurera dans notre meilleur tableau d’ordinateurs portables.