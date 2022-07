Huawei déclare que le MatePad Pro 11 pouces est le plus léger au monde

Huawei a mis à jour MatePad Pro avec une nouvelle version 11 pouces qui, selon la société, est la tablette la plus fine et la plus légère de sa taille, mais elle ne gagne que si ces mesures sont combinées.

À 5,9 mm, la nouvelle ardoise a exactement la même profondeur que le dernier 11 pouces d’Apple – bien que les deux appareils aient des bosses de caméra plus épaisses que cette mesure.

Cela signifie que la nouvelle tablette Huawei est beaucoup plus fine que la version 2020 du MatePad Pro, qui avait une épaisseur de 7,2 mm.

Le MatePad Pro fait pencher la balance à 449 g, un peu plus léger que les 466 g de l’iPad Pro, donc je suppose que Huawei peut dire qu’il a la tablette 11 pouces la plus fine et la plus légère, même s’il s’agit d’un vantard quelque peu disputé.

La tablette ne peut pas non plus cacher à quel point elle est influencée par l’iPad. Il a un écran plat incurvé avec un panneau OLED 120Hz, le même que le Pro d’Apple. Cet écran peut atteindre 600 nits de luminosité et a une profondeur de couleur de 10 bits et la possibilité d’afficher la même gamme de couleurs sur les ordinateurs portables et les téléphones compatibles Huawei pour plaire à l’industrie créative.

Nous supposons qu’un tel ordinateur portable inclura le nouveau MateBook X Pro annoncé aux côtés du MatePad Pro.

La tablette contient six haut-parleurs et deux caméras principales 12Mp et ultra-larges 8Mp. Il peut être associé au clavier magnétique intelligent, qui ressemble assez au Smart Keyboard Folio d’Apple, mais peut être utilisé indépendamment de la tablette. Il y a aussi le Huawei M-Pencil, tout comme l’Apple Pencil.

Huawei

Huawei ajoute sa propre saveur aux procédures avec le MatePad Pro exécutant Harmony OS, le système d’exploitation mobile de l’entreprise. Il est basé sur Android, mais Huawei n’a pas tendance à le mentionner depuis qu’une interdiction commerciale américaine a signifié que les tablettes et les téléphones Huawei ne peuvent plus exécuter les services Google.

Au lieu de cela, Harmony exécute les services mobiles Huawei et puise dans la galerie d’applications de Huawei pour télécharger des applications.

De manière confuse, Huawei n’a pas du tout tendance à faire référence à Harmony OS dans son marketing occidental. Sur les téléphones qui exécutent Harmony OS en Chine, en Europe, ils sont commercialisés sous le nom d’EMUI.

Le MatePad profite de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que App Multiplier, qui peut afficher plusieurs instances de la même application simultanément pour le multitâche avec des mises à jour multi-fenêtres.

Huawei

Un autre nouvel avantage logiciel appelé Super Device for Smart Office fonctionne sur le MatePad Pro et les ordinateurs portables Huawei compatibles comme la nouvelle tablette MateBook X Pro et MatePad Paper, qui vous permet de cliquer et de faire glisser des fenêtres, de participer à des conférences téléphoniques et de synchroniser entre les appareils.

Le nouveau MatePad Pro exécute un “chipset phare Qualcomm 5 nm”, bien que dans une présentation, le PDG de Huawei, Richard Yu, n’ait pas confirmé de quel processeur il s’agissait. Cela est associé à une batterie de 8300 mAh de taille décente qui peut être rechargée avec une charge rapide de 66 W.

Il est disponible dans une finition noire dorée, mais les prix et la disponibilité mondiaux doivent être confirmés, ce qui rend très difficile de placer où il se retrouvera sur le marché. Nous espérons en obtenir un pour examen très bientôt.