WASHINGTON: Huawei Technologies Co a déposé une contestation judiciaire de la désignation par la Federal Communications Commission de la société chinoise en tant que menace pour la sécurité nationale américaine des réseaux de communication.

En juin, la FCC a officiellement désigné Huawei et ZTE Corp en Chine comme des menaces pour la sécurité, une déclaration interdisant aux entreprises américaines d’exploiter un fonds gouvernemental de 8,3 milliards de dollars pour acheter des équipements aux entreprises. En décembre, la FCC a rejeté une pétition de Huawei demandant à l’agence de reconsidérer sa décision.

Huawei a déclaré dans une pétition déposée lundi soir auprès de la Cinquième Circuit Court of Appeals des États-Unis que l’ordonnance de la FCC dépassait «l’autorité statutaire; viole la loi fédérale et la Constitution; est arbitraire, capricieux et un abus de pouvoir. »

La FCC n’a pas immédiatement commenté la pétition de Huawei.

L’agence a également finalisé en décembre des règles exigeant que les transporteurs dotés d’équipements ZTE ou Huawei «déchirent et remplacent» cet équipement. Il a créé un programme de remboursement pour cet effort, et les législateurs américains ont approuvé en décembre 1,9 milliard de dollars pour financer le programme.

Toujours en décembre, la FCC a entamé le processus de révocation de l’autorisation de China Telecom d’opérer aux États-Unis alors qu’elle prenait de nouvelles mesures pour sévir contre le rôle de la Chine dans les télécommunications américaines.

China Telecom, la plus grande entreprise de télécommunications chinoise, est autorisée à fournir des services de télécommunications depuis près de 20 ans.

En avril, la FCC a averti qu’elle pourrait mettre fin aux opérations américaines de trois sociétés de télécommunications chinoises contrôlées par l’État, invoquant des risques pour la sécurité nationale. Ils comprennent China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp et sa filiale à 100% ComNet (USA) LLC.

En mai 2019, la FCC a voté pour refuser à une autre société de télécommunications chinoise appartenant à l’État, China Mobile, le droit de fournir des services aux États-Unis, invoquant les risques que le gouvernement chinois puisse utiliser l’approbation pour mener de l’espionnage contre le gouvernement américain.