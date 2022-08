Huawei confirme que les téléphones Mate 50 seront équipés d’appareils photo à ouverture variable

Huawei a officiellement confirmé l’une des rumeurs les plus intéressantes concernant la prochaine série Mate 50 avant l’annonce du 6 septembre – les téléphones auront une ouverture variable sur leurs appareils photo (probablement uniquement l’appareil photo principal).

Presque tous les téléphones de nos jours ont des ouvertures fixes à de rares exceptions près et même celles-ci basculent généralement entre deux réglages. Huawei est resté vague, mais selon les rumeurs, les téléphones pourront régler l’ouverture en douceur entre f/1,4 et f/4.

Cela donnera aux utilisateurs le contrôle de la profondeur de champ (plus le nombre f est grand, plus le DoF est profond), mais cela permettra également à l’appareil photo de ralentir la vitesse d’obturation sans souffler l’image. Les vitesses d’obturation élevées utilisées par les téléphones pendant la journée n’ont pas toujours fière allure, en particulier lors de l’enregistrement vidéo.

S’en tenir aux informations non officielles, leakster Station de discussion numérique rapports sur la configuration de quatre caméras pour le Huawei Mate 50 Pro : 50MP principal (IMX766, 1/1.5″), 13MP ultra large (IMX688), 40MP noir et blanc (IMX600) et périscope 64MP 3.5x (OV64B, 1/2″ ).

Les caméras s’appuieront sur la technologie interne XMAGE de Huawei pour le traitement de l’image, qui comprendra un NPU HiSilicon (les téléphones devraient utiliser les versions 4G des derniers chipsets phares de Qualcomm).

