Huawei confirme Mate 50 Pro pour l’Europe mais ne dira pas quand

Huawei vendra le Mate 50 Pro récemment annoncé en Europe, mais la société n’a pas confirmé dans quels pays ni fixé de date de sortie.

La firme chinoise indique que le téléphone coûtera à partir de 1 299 € pour la version argentée ou noire, ou 1 399 € pour une version orange accrocheuse avec un dos en cuir végétalien.

Étrangement, ce modèle orange aura également un verre plus résistant sur son écran OLED 120 Hz 6,7 pouces que les versions moins chères et sera submersible à 6 m au lieu de 2 m. Cela pourrait valoir 100 € pour certaines personnes, mais un téléphone déjà cher sans applications ou services Google pourrait être une vente difficile, un verre plus résistant ou non.

Dans les rendus, le verre semble avoir un motif hachuré qui ne sera sûrement pas visible à l’œil nu.

Le chef de produit Huawei, Andreas Zimmer, a déclaré aux médias lors d’un briefing que la version européenne du Mate 50 Pro est pratiquement identique à la version annoncée en Chine plus tôt en septembre, sauf qu’elle n’aura pas les capacités de communication par satellite de ce dernier modèle.

Tout comme en Chine, la version européenne utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mais avec uniquement des capacités 4G – pas de 5G ici grâce aux sanctions américaines en cours qui ont éloigné Huawei des services Google.

De plus, en Europe, le téléphone exécutera EMUI 13 basé sur Android open source. En Chine, le téléphone exécute HarmonyOS, une version similaire mais de marque différente du logiciel mobile de Huawei.

Il semble que le Mate 50 régulier ainsi que l’édition design Mate 50 RS Porsche ne feront pas leur chemin vers l’Ouest. Toute la série devrait être mise en vente en Chine le 28 septembre.

La principale caractéristique du Mate 50 Pro est son appareil photo principal à ouverture physique réglable sur 10 niveaux qui peut se déplacer entre f/1.4 et f/4.0 pour capturer différentes profondeurs de champ en photo et en vidéo. Huawei a déclaré à f/1.4 qu’il s’agit de “la plus grande ouverture de l’industrie”.

Le modèle orange a plus de verre trempé sur l’écran Huawei

Il utilise une conception à six lames pour modifier physiquement l’ouverture de l’objectif principal de 50Mp plutôt que d’utiliser un logiciel pour créer un flou artificiel.

Les caméras à ouverture variable sont assez rares sur les téléphones. Samsung a utilisé un mécanisme en deux étapes dans le Galaxy S9 de 2018, mais l’a abandonné par la suite. C’est bien de voir Huawei le ramener.

Je suis ravi de le tester. Depuis que Huawei ne s’associe plus à Leica sur ses appareils photo (ce sont désormais ses rivaux chinois Xiaomi et Vivo), il a imaginé XMAGE, sa nouvelle image de marque photographique pour ses téléphones. Le Mate 50 Pro est le premier avec lui, et avec les capacités d’ouverture folles prétend également prendre des photos avec des couleurs réalistes – un éloignement des modes saturation ou beauté et du lissage des images activés par défaut dans le logiciel de nombreux téléphones Android .

Le téléphone revient également à un design à encoche malgré le dernier Mate de 2020, le Mate 40 Pro, optant pour une découpe en forme de pilule pour la caméra selfie.

Zimmer a déclaré que le téléphone disposera d’un mode batterie d’urgence où le téléphone pourra survivre à 1% en veille pendant trois heures, ou pour un appel téléphonique de 12 minutes, ce qui semble être une bonne fonctionnalité de tranquillité d’esprit.

Il a également décrit les fonctionnalités de confidentialité d’EMUI 13, bien qu’elles semblent très similaires aux contrôles d’autorisation granulaires trouvés sur Android 12 et 13.

Les versions argent et noir Huawei

Le téléphone intègre également une résistance à l’eau et à la poussière IP68, un déverrouillage du visage 3D, un téléobjectif ultra large de 13 Mp et un téléobjectif de 64 Mp pour aller avec son appareil photo principal de 50 Mp et une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, ainsi qu’une connexion sans fil inversée de 7,5 W. mise en charge.

Mon collègue Dom a récemment passé en revue l’impressionnant téléphone pliable Mate Xs 2 de Huawei, mais m’a dit qu’il avait du mal à y conserver sa carte SIM en raison de problèmes logiciels. Ce n’est pas seulement le truc sans Google ; les applications que vous téléchargez à l’aide de Petal Search (applications téléchargées latéralement qui ne sont pas hébergées dans la boutique d’applications officielle de Huawei AppGallery) ne se mettent pas à jour automatiquement. Au lieu de cela, vous devez retélécharger de nouvelles versions de ceux-ci.

Peut-être sommes-nous trop liés aux services Google sur ces rives, mais ce sont de petits obstacles au bon fonctionnement du téléphone comme celui-ci qui m’inquiètent. Mais je réserverai mon jugement jusqu’à ce que ma SIM soit logée dans le Mate 50 Pro, ce qui ne devrait pas tarder.

Cela dit, il n’y a pas de prix au Royaume-Uni ni de version officielle confirmée à ce jour, et pour le moment, le Mate 50 Pro ne bénéficie que de deux ans de support logiciel – loin d’être acceptable sur un téléphone aussi cher. Mais le cher Pro arrive au moins en Europe, et Huawei semble toujours attaché à sa stratégie mondiale de smartphone malgré le manque de services Google qui a poussé les acheteurs occidentaux à quitter la marque en masse.