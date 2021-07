Huawei Band 6 arrive en Inde pour 4 490 INR

Quelques mois seulement après son dévoilement officiel en Chine, le Band 6 de Huawei a fait son chemin vers l’Inde. Brouillant les frontières entre smartband et smartwatch, Band 6 offre un grand écran AMOLED de 1,47 pouce avec plus de 100 cadrans, un suivi de la santé et de la condition physique pour 96 modes et une autonomie de 2 semaines.

Le prix est fixé à 4 490 INR (60 $) et les premières ventes sont prévues pour le 12 juillet, exclusivement via Amazon India. Les options de couleur incluent le noir graphite, le rose Sakura, le lever du soleil ambré et le vert forêt.

Vous obtenez ici une surveillance continue de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang (SpO2), ainsi que des lectures de sommeil et de stress. Le Band 6 est étanche à 5 ATM et offre une gestion des notifications standard, un obturateur de caméra à distance et un contrôle de la musique, entre autres fonctionnalités. Le couplage s’effectue via Bluetooth 5.0 avec n’importe quel téléphone Android 6.0 et supérieur ou iOS 9.0 et supérieur.

