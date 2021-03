La dernière nouvelle fonctionnalité à venir dans l’écosystème de Huawei est les scores Esports en direct dans l’assistant Huawei. Huawei s’est associé à la plateforme de scores sportifs en direct SofaScore pour fournir des scores détaillés, des analyses et des actualités sur les trois titres Esports les plus populaires. Les utilisateurs auront droit aux scores en direct des principaux événements de jeu pour CS: GO, Dota 2 et League of Legends.

