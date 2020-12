Huawei a introduit le Mate 40 Pro sur certains marchés étrangers comme l’Europe et le Moyen-Orient, et maintenant le téléphone est également apparu à Singapour. Il sera en vente à partir du 12 décembre au prix très attractif de 1 598 SGD, soit environ 1 199 $.

Huawei s’associe à une poignée de détaillants pour offrir l’appareil, et les premiers clients recevront un support de chargement sans fil Huawei SuperCharge qui pompe 40 W et coûte 150 SGD / 110 $ si acheté séparément.

La version Mate 40 Pro en vente à Singapour dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage et sera disponible en deux couleurs – Mystic Silver et Black. Tous les clients bénéficieront du service Huawei VIP Prestige avec une garantie de deux ans et un service de réparation porte-à-porte d’un an avec prise en charge et livraison.

Source | Via