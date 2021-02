Huawei apporte le combat à Samsung avec le Foldable Mate X2

Après des mois de rumeurs et des semaines de teasers de la société elle-même, Huawei a dévoilé le secret le plus mal gardé de 2021: le Huawei Mate X2. Contrairement au Mate XS, qui offrait le même design que son prédécesseur, le Mate X2 est une refonte complète.

Le changement clé est que le Mate X2 a abandonné le design de pliage extérieur des Mates pliables avant lui et a opté pour un pli intérieur plus traditionnel semblable à celui du Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Avec des inquiétudes sur la durabilité d’un smartphone avec un écran enveloppant à l’extérieur, c’est une décision intelligente de Huawei – en particulier avec un appareil aussi haut de gamme.

Déplié, le Huawei Mate X2 arbore un écran 8 pouces avec un format d’image 8:71 qui est à la fois plus grand et plus large que l’écran concurrent du Galaxy Z Fold 2 de Samsung, et avec une résolution de 2480 x 2200, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une gamme de couleurs P3 support, il devrait être idéal pour regarder des films et jouer à des jeux.

Huawei a également passé du temps sur le revêtement de l’écran, en utilisant une « couche nano-optique à commande magnétique » pour réduire la réflectivité, et il est également confiant dans ses capacités, citant une réflectivité moyenne de seulement 1,5% par rapport à 2,1% de la haute- fin de l’écran Pro XDR et 5% du Z Fold 2 de Samsung.

Les plus aigles d’entre vous remarqueront que le nouveau pliable arbore une épaisseur en forme de coin, avec une extrémité épaisse qui se rétrécit en une extrémité mince. Cela est principalement dû à la matrice de caméras et à d’autres intelligences nécessaires pour alimenter le téléphone, ce qui signifie que le corps mesure 8,2 mm au point le plus épais et 4,4 mm à son point le plus fin, bien que Huawei affirme que la conception inhabituelle offre un meilleur centre de gravité, ce qui en fait il est plus facile de tenir une main.







Bien sûr, la nature pliable du smartphone signifie que le pli de l’écran est préoccupant – il était répandu dans tous les pliables jusqu’à présent, après tout. Huawei a conçu une charnière multidimensionnelle qui plie l’écran en une forme de larme pour réduire le pli général une fois plié. Il y a encore un pli, certes, mais Huawei affirme qu’il réduit le pli jusqu’à 40% par rapport aux «produits concurrents».

Plus impressionnant, malgré la conception en coin, la charnière permet au téléphone de s’asseoir à plat sur la table sans espace visible entre les écrans, ce qui le rend immédiatement plus haut de gamme que le haut de gamme pliable de Samsung.

Une fois plié, vous trouverez un écran OLED de 6,45 pouces à l’arrière, offrant une résolution impressionnante de 2700 x 1160 et, comme le plus grand écran, un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le rapport hauteur / largeur 21: 9 de l’écran signifie qu’il est grand mais pas large, ce qui le rend agréable à utiliser à une main, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir jouer à des blockbusters hollywoodiens classiques sans barres noires. Ce n’est en aucun cas une fonctionnalité exclusive au Mate X2, mais c’est un excellent rapport hauteur / largeur pour la consommation de contenu.







Un changement est l’absence de caméra frontale sur le plus grand écran, excluant l’utilisation de l’écran 8 pouces pour les chats vidéo, ce qui semble être un peu une omission étrange pour cet écrivain, mais bon.

Cela ne veut pas dire que Huawei a lésiné sur les performances de la caméra arrière, arborant un capteur principal RYYB 50Mp avec ouverture f / 1.9 et OIS aux côtés d’un appareil photo ultra-large 16Mp f / 2.2, un objectif zoom téléobjectif 12Mp 3x avec OIS et un périscope SuperZoom 8Mp objectif offrant un zoom optique 10x à f / 4,4 et OIS.

Il y a aussi une caméra selfie 16Mp orientée vers l’avant sur le plus petit écran de 6,45 pouces aux côtés d’un capteur de température de couleur à spectre multiple pour vous aider à clouer les couleurs de vos selfies.

Toute l’expérience est alimentée par le nouveau chipset 5 nm Kirin 9000 Series de Huawei, offrant une connectivité 5G avec prise en charge de la double SIM, et une batterie de 4500 mAh pour que tout fonctionne. Lorsque le Mate X2 a besoin d’une recharge, une charge rapide de 55 W – qui est beaucoup plus rapide que tout autre pliable concurrent – devrait vous libérer assez rapidement.







En termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 Go et 512 Go, bien que sans emplacement pour carte mémoire, il n’y ait aucun moyen de mettre à niveau à l’avenir.

Tout cela semble bien, mais comme pour d’autres produits Huawei récents, les sanctions américaines signifient que Huawei ne peut pas proposer Google Play sur le nouveau pliable. L’alternative de la société, Huawei AppGallery, ne cesse de croître, avec plus d’applications occidentales, y compris Amazon, désormais disponibles, et vous pouvez utiliser d’autres installateurs pour accéder à des applications comme Facebook qui ne sont pas encore disponibles en mode natif, mais ce n’est toujours pas la solution de contournement parfaite. .

Vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte Google pour synchroniser vos contacts, par exemple, et peu importe où vous trouvez les applications, les applications Google comme YouTube et Gmail ne fonctionneront tout simplement pas sur le Mate X2. À moins que les États-Unis n’annulent les restrictions, cela ne changera pas non plus de si tôt.

Le Huawei Mate X2 devrait être mis en vente en Chine le 25 février 2021, bien que les sanctions américaines en cours et d’autres facteurs ne permettent pas de savoir si Huawei apportera le Mate X2 au Royaume-Uni et en Europe. Le Mate XS était disponible pour les fans britanniques, mais avec un prix de 2299 £ et aucun accès à Google Play, c’était sans aucun doute une vente difficile pour Huawei dans l’ouest.

Pour en savoir plus, jetez un œil aux dernières actualités du Huawei Mate X2.

