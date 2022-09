Huawei apporte des selfies 60Mp en Europe dans les Nova 10 et 10 Pro

Huawei n’est peut-être pas l’acteur majeur du marché européen de la téléphonie qu’il était autrefois, mais il n’est pas encore sorti du jeu, apportant une autre paire de téléphones sur le marché international : les Nova 10 et Nova 10 Pro.

Annoncés en Chine plus tôt cet été, ces deux téléphones se distinguent par leur concentration sur les caméras selfie haute résolution. Les deux intègrent un appareil photo ultra large de 60 Mp à l’avant, avec mise au point automatique, et le modèle Pro le complète également avec un appareil photo à zoom 2x de 8 Mp.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils ne sont pas non plus en reste à l’arrière, avec des caméras principales de 50Mp utilisant un capteur Huawei RYYB, flanquées d’objectifs de détection de profondeur ultra larges de 8Mp et de 2Mp.

Sans parler du design distinctif. Disponibles en Starry Black ou Starry Silver avec des accents dorés brillants, ceux-ci s’appuient fortement sur l’esthétique bling qui a dominé les combinés récents de Huawei – bien que la société affirme que l’argent est « atténué » par rapport aux téléphones précédents.

L’esthétique n’est peut-être pas pour moi, mais je ne peux rien reprocher à la construction ailleurs. Ceux-ci sont extrêmement fins et légers pour la taille de l’écran, le Nova 10 standard ne pesant que 168 g et le Pro pas trop lourd malgré un écran plus grand.

La charge est un autre point fort, avec une charge USB-C de 66 W sur le Nova 10 standard et une charge de 100 W sur le Pro – suffisamment pour fournir une charge complète à la batterie de 4500 mAh de ce téléphone en seulement 20 minutes avec le mode Turbo en option activé.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En tant que téléphone Huawei, il y a des inconvénients. Les deux téléphones utilisent la même puce Snapdragon 778G, mais grâce aux sanctions commerciales américaines en cours, ils sont limités à la connectivité 4G. Vous n’obtenez pas non plus un accès complet aux applications et services Google, bien que Huawei insiste sur le fait qu’il est maintenant non seulement possible, mais facile, d’avoir une expérience téléphonique “normale” grâce à une compatibilité améliorée des applications et à de nouveaux outils pour installer des applications officiellement non prises en charge.

D’après ma propre expérience, ce n’est pas loin de la vérité. La mise à jour des applications peut encore parfois être délicate, et l’utilisation de connexions Google dans les applications peut causer des problèmes, mais il est assez facile de trouver presque toutes les applications que j’utilise sur d’autres téléphones Android, y compris quelques solutions de contournement pour obtenir également le logiciel Google.

Parallèlement aux deux téléphones Nova 10, Huawei a également annoncé les lancements européens de son dernier ordinateur portable MateBook X Pro et de ses tablettes MatePad Pro, ainsi que de sa Watch D retardée, qui a maintenant reçu la certification européenne pour sa nouvelle technologie de mesure de la pression artérielle.