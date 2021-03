Huawei AppGallery compte désormais plus de 530 millions d’utilisateurs actifs par mois

Huawei a partagé les dernières mises à jour sur AppGallery – le cœur de son écosystème interne. La société chinoise compte désormais plus de 530 millions d’utilisateurs mensuels actifs et une augmentation annuelle de 83% de la distribution dans les applications, atteignant 384 milliards d’installations en 2020.

Les chiffres ont été partagés par Richard Yu, PDG de Huawei CBG (Consumer Business Group). Son entreprise a révélé que 2,3 millions de développeurs enregistrés travaillent sur des applications mobiles pour AppGallery, et le montant est 77% supérieur à ce qu’il était en 2019.

Huawei travaille à la fois avec des développeurs locaux et mondiaux, et maintenant AppGallery compte plus d’un million d’utilisateurs sur 42 marchés répartis dans cinq régions. Zhang Zhe, directeur des partenariats mondiaux chez Huawei CBG, a confirmé que le nombre d’applications optimisées pour HMS Core avait «plus que doublé en un an».

Cependant, la quantité n’est pas tout – l’implication de tant de développeurs du monde entier témoigne des «capacités sur les appareils de Huawei pour stimuler l’innovation et offrir des expériences utilisateur meilleures et plus uniques».

