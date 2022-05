Huawei annonce les ordinateurs portables MateBook 16s, D16, 14 2022, D14 2022

Huawei a organisé un événement spécial en ligne au cours duquel il a annoncé quatre nouveaux ordinateurs portables et un nouveau moniteur. Tous les nouveaux ordinateurs portables sont alimentés par des processeurs Intel de 12 génération et sont configurés avec 16 Go de RAM et au moins 512 Go de stockage.

Huawei MateBook 16s

Le Huawei MateBook 16s est une véritable centrale électrique. Construit autour d’un écran LCD IPS tactile de 16 pouces d’aspect 3:2, d’une résolution de 2520x1680px, d’une luminosité de 300 nits et d’un contraste de 1500:1. Il prend en charge 100% sRGB et est calibré avec un Delta E moyen inférieur à 1.

Les acheteurs ont le choix entre des processeurs Intel H de 12e génération – les 12 cœurs (4 performances, 8 efficacité), 16 fils i5-12500H, les 14 cœurs (6 performances, 8 efficacité), 20 fils i7-12700H, et le i9-12900H à 14 cœurs (6 performances, 8 efficacités) à 20 threads. Les graphiques sont gérés par Intel Iris Xe, car il n’y a pas de GPU discret. Vous avez le choix entre un stockage PCIe NVMe de 512 Go ou 1 To et 16 Go de RAM LPDDR4x.

Le MateBook 16s a une batterie de 84 Wh et un chargeur de 135 W dans la boîte.

Le Huawei MateBook 16s coûte 6 999 CNY pour le modèle i5, 7 999 CNY pour le i7 et 9 999 CNY pour le i9 haut de gamme.

Huawei MateBook D16

Le MateBook D16 a la même diagonale de 16 pouces, mais au format 16:10. L’écran offre une résolution de 1920x1200px, une luminosité maximale de 300 nit, une couverture 100% sRGB et un contraste de 1200:1. Il n’y a pas de support tactile ici.

Il est livré avec un choix de processeur i7-12700H ou i5-12500H avec carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de stockage NVMe PCIe.

Le MateBook D16 a une batterie de 60 Wh et un chargeur de 65 W dans la boîte.

Le MateBook D16 coûte 5 699 CNY pour le modèle i5 et 6 699 CNY pour le modèle i7. Les précommandes commencent aujourd’hui, tandis que l’ordinateur portable sera expédié à partir du 6 juin.

Huawei MateBook 14 2022

Le MateBook 14 dispose d’un écran 14 pouces 3:2 2160x1440px avec une luminosité maximale de 300 nit, un contraste de 1500:1 et une fonctionnalité tactile.

Vous avez le choix entre deux processeurs : le 12 cœurs (4 performances, 8 efficacité), le i7-1260P 16 threads et le 12 cœurs (4 performances, 8 efficacité), le i5-1240P 16 threads. Le GPU est à nouveau l’Intel Iris Xe, et le stockage et la RAM sont respectivement de 512 Go NVMe et 16 LPDDR4x.

Le MateBook 14 2022 utilise une batterie de 56 Wh et dispose d’un chargeur de 65 W dans la boîte.

Le MateBook 14 2022 coûte 6 099 CNY pour le modèle i5 et 6 999 CNY pour le modèle i7.

Huawei MateBook D14 2022

Le MateBook D14 2022 contient un écran 16:9 de 14 pouces d’une résolution de 1920x1080px. Il atteint un maximum de 300 nits, a un rapport de contraste de 1000: 1 et une couverture 100% sRGB.

Les processeurs, la RAM, le stockage, la taille de la batterie et le chargeur sont les mêmes que ceux du MateBook 14 2022.

Le MateBook D14 2022 commence à 5 299 CNY pour le modèle i5 et monte à 5 999 CNY pour le modèle i7.

Huawei MateView SE

Le MateView SE est le dernier moniteur MateView de Huawei. Son panneau LCD IPS a une diagonale de 23,8 pouces et un aspect 16: 9 avec une résolution de 1920x1080px. La luminosité maximale est de 250 nits, le rapport de contraste est de 1000: 1 et vous obtenez une couverture respectable de 90% de la gamme de couleurs P3 et 100% de l’espace sRGB. Huawei affirme que le moniteur est pré-calibré avec un Delta E moyen inférieur à 2.

Le MateView SE prend en charge AMD FreeSync et atteint un maximum de 75 Hz. Le moniteur peut être entièrement vertical, ainsi que monter et descendre de 110 mm, et s’incliner et pivoter jusqu’à 18 degrés.

Côté port, il y a un HDMI, un port d’affichage et le connecteur d’alimentation, il n’y a malheureusement pas d’USB-C. Il y a un mode eBook, qui imite le papier blanc pour moins de fatigue oculaire.

Le Huawei MateView SE sera lancé à 799 CNY.