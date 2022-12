Huawei annonce le smartphone Enjoy 50z aux côtés des prix du nova 10 SE

Huawei a organisé un événement de lancement en Chine plus tôt dans la journée, rempli de plusieurs annonces, notamment le téléphone Huawei Enjoy 50z, qui est en fait un nova Y61 rebadgé pour le marché chinois.

Enjoy 50z apporte un écran LCD IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a une caméra selfie 5MP logée dans une encoche de style goutte d’eau tandis que le dos apporte une caméra principale 50MP avec une ouverture f/1.8 à côté d’une caméra macro 2MP et d’un module de profondeur 2MP.

Le téléphone est alimenté par un processeur octa-core sans nom associé à 6 Go de RAM et à un stockage de 128/256 Go qui est encore extensible via le slot microSD. Le téléphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 22,5 W et démarre HarmonyOS 2.0. Les autres caractéristiques notables incluent la prise en charge du Wi-Fi double bande, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et une prise casque.







Huawei Enjoy 50z en bleu saphir, vert menthe et noir magique

Huawei Enjoy 50z est disponible dans les couleurs Sapphire Blue, Mint Green et Magic Night Black. Le prix de la version 6/128 Go commence à 1 199 CNY (172) tandis que le modèle 8/256 Go coûte 1 399 CNY (201 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 26 décembre

Huawei a également officiellement présenté son nova 10 SE pour le marché chinois avec des détails sur les prix. Vous pouvez en savoir plus sur l’appareil dans nos nouvelles d’annonce ici.

Le modèle 6/128 Go coûtera 1 999 CNY (287 $) tandis que la version 8/256 Go est fixée à 2 299 CNY (330 $). L’appareil est déjà en vente libre via la boutique en ligne de Huawei et les détaillants partenaires.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinoise)