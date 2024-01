Huawei annonce le Paris Innovation Centre à l’occasion de la Journée européenne de l’innovation

[Paris, France, November 15, 2023] Huawei a organisé aujourd’hui la Journée de l’innovation 2023 à Paris, sous le thème « Innovation dans les PME : débloquer l’avenir économique de l’Europe ». L’événement a réuni des innovateurs d’Europe et d’ailleurs pour discuter de la manière de travailler ensemble pour que les PME prospèrent. Lors de l’événement, Huawei a annoncé l’ouverture de son Centre d’innovation de Paris, qui servira de plate-forme pour une collaboration plus approfondie entre Huawei et ses partenaires.

Dans son discours, Vicky Zhang, vice-présidente des affaires générales de Huawei, a déclaré : « Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons construire un écosystème sain qui permettra à l’économie européenne de prospérer. » Avec ses partenaires PME HD Rain et Ubudu, Huawei a ensuite annoncé l’ouverture de son Paris Innovation Center. Kenneth Fredriksen, vice-président senior de Huawei Europe, a déclaré : « Il y a trente ans, Huawei était aussi une petite entreprise. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que Huawei lancera son Paris Innovation Center. Que vous soyez une organisation établie ou une PME, il s’agit d’une plateforme pour aider tous nos partenaires à prospérer.

Huawei investira plus de 2 millions d’euros par an dans le Centre d’innovation de Paris et ouvrira sa plateforme de plus de 80 scénarios industriels à ses partenaires. Le Centre encouragera non seulement le partage des connaissances et l’innovation conjointe, mais fournira également des ressources professionnelles pour l’intégration, la vérification et l’assistance à la mise sur le marché. Avec un système de support de bout en bout pour les partenaires en place, ce centre d’innovation sera une mise à niveau de l’OpenLab de Huawei à Paris, qui a servi plus de 200 partenaires depuis 2018.

De gauche à droite : Kenneth Fredriksen, vice-président senior de Huawei Europe, Vicky Zhang, vice-présidente des communications d’entreprise, Antonony Gu, vice-président de la gamme de produits informatiques de Huawei, François Mercier-Tigrine, directeur scientifique et co-fondateur de HR Rain, et François KRUTA, Co-Fondateur et PDG d’Ubudu ont assisté à la cérémonie de lancement du Paris Innovation Center

Le passage au numérique a été un sujet clé des discussions. Horst Heitz, président du comité directeur de SME Connect, a partagé son point de vue sur l’importance de la numérisation pour les PME. « L’avantage des PME et des startups réside dans leurs idées révolutionnaires et leur approche innovante des affaires et de la technologie, mais en même temps, pour rester compétitives, elles doivent améliorer leurs propres structures commerciales, leurs processus internes, leur cyber-résilience, etc. . La seule façon d’y parvenir est de parvenir à une numérisation complète et de s’adapter à un marché européen en évolution rapide. C’est ici que nous pouvons les aider à grandir et les soutenir ».

Plusieurs dirigeants de l’industrie ont appelé à davantage de collaborations pour aider les PME à réussir. Julia Devos, responsable des nouveaux champions du Forum économique mondial, a déclaré : « Les PME sont l’épine dorsale de l’économie et la clé d’un avenir durable. Ensemble, nous pouvons créer un système de soutien pour les aider à se préparer aux défis et aux opportunités du futur et les faire prospérer. François Mercier-Tigrine, co-fondateur et directeur scientifique de HD Rain, fait écho à son point de vue : « Les PME, en particulier la deep tech, sont très importantes pour combler le fossé entre le moment où une technologie est encore dans un laboratoire de recherche et le moment où elle est encore en laboratoire. industrialisé. C’est dans cette phase que les nouvelles technologies ont besoin d’être soutenues en matière de financement et d’accès aux marchés, par exemple via des partenariats avec des institutions et de grandes entreprises. Le programme Digital InPulse de Huawei est un bon exemple de la manière dont les grandes entreprises peuvent aider les PME à trouver de nouvelles opportunités sur des marchés où elles sont encore peu connues.