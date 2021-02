Huawei annonce le P40 4G avec le chipset Kirin 990

Près d’un an après sa sortie initiale, le P40 de Huawei est sorti dans une variante 4G uniquement. Le Huawei P40 4G est alimenté par le chipset Kirin 990, qui est la seule différence par rapport au modèle 5G classique. Le reste de la fiche technique est identique.

Vous obtenez un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution FHD + et une découpe en forme de pilule pour la caméra selfie 32MP et le module IR ToF. L’arrière est livré avec les excellents capteurs principaux 1 / 1.28 « 50MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large 16MP et d’un module téléobjectif 8MP capable de zoom optique 3x. Le côté logiciel est couvert par EMUI 10.1 en plus d’Android 10.







Huawei P40 4G en bleu foncé et argent givré

Le Huawei P40 4G sera disponible dans les couleurs bleu foncé et argent givré pour 3998 CNY (618 $) pour la seule version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les ventes officielles en Chine commencent demain.

