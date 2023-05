Huawei annonce la Watch 4 et la Watch 4 Pro

Huawei a organisé un grand événement de lancement à Munich où il a détaillé les prix et les détails de disponibilité du P60 Pro et du Mate X3 en Europe, mais nous avons également reçu une paire de nouvelles montres intelligentes avec la Watch 4 et la Watch 4 Pro.











Huawei Watch 4, Watch 4 Pro (bracelet en cuir) et Watch 4 Pro (bracelet en titane)

Le modèle Pro apporte un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouces avec verre saphir et un boîtier de 48 mm en alliage de titane TC4 qui serait trois fois plus résistant que le titane ordinaire. La Watch 4 standard est livrée avec un boîtier en acier inoxydable de 46 mm. Les deux montres ont la fonctionnalité Always on Display et de nombreuses nouvelles options de cadran de montre planétaire et sont étanches à 5 ATM.

Les deux montres peuvent suivre plus de 100 modes d’entraînement et les fonctions habituelles de suivi de la santé. La nouvelle fonctionnalité de la série Watch 4 est l’aperçu de la santé en sept points d’une minute qui rassemble vos données de fréquence cardiaque, SpO2, ECG, température cutanée, rigidité artérielle, stress et santé respiratoire dans un seul rapport.

Watch 4 Pro bénéficie également de l’avantage supplémentaire de la connectivité LTE via eSIM ainsi que du GPS intégré. La durée de vie de la batterie de la Watch 4 est évaluée à trois jours d’utilisation typique, tandis que la Watch 4 Pro devrait durer jusqu’à 4,5 jours. Les modes d’économie d’énergie peuvent prolonger l’autonomie à 14 jours sur la Watch 4 et 21 jours sur la Pro.

Huawei Watch 4 commence à 450 € / 400 £ avec son bracelet en fluoroélastomère noir. Watch 4 Pro avec le bracelet en titane commence à 700 €/600 £ tandis que l’option bracelet en cuir marron vous coûtera 550 €/500 £. La série Huawei Watch 4 devrait être mise en vente libre en Europe dans les prochaines semaines.