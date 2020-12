Huawei vient d’annoncer que 10 millions d’utilisateurs à travers le monde utilisent des smartphones avec son dernier EMUI 11. L’accomplissement a été réalisé en 82 jours depuis l’annonce de l’interface utilisateur en septembre, soit un mois et demi plus rapide que le déploiement d’EMUI 10.

L’interface utilisateur Emotion a été introduite lors de la Huawei Developer Conference avec de nombreux changements visuels et quelques optimisations de processus. L’un des plus grands changements est la nouvelle fonctionnalité multi-fenêtres – elle est désormais centrée et est accompagnée d’un geste dédié. Il y a également des améliorations dans la façon dont le téléphone fonctionne avec un PC en miroir, des animations plus sophistiquées sur l’écran de verrouillage, etc.

Bien entendu, EMUI 11 ne dispose pas de Google Mobile Services. Encore plus, on s’attend à ce que ce soit la dernière version d’EMUI avant que Huawei ne passe ses appareils à HarmonyOS avec HMS natif. Les dirigeants de l’entreprise ont déjà révélé qu’une version bêta allait être déployée ce mois-ci, avec une mise à jour stable publique prête en avril 2021.

Source (en chinois) | Via