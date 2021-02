Huawei a développé et amélioré son écosystème chaque jour, et maintenant il a apporté une autre avancée qui permettrait aux utilisateurs de se sentir à l’aise dans le HMS. À partir de cette semaine, Petal Maps propose la navigation en transports en commun dans 16 pays et la planification d’itinéraires cyclables dans 11 pays.

La nouvelle version améliorée de Petal Maps apporte plusieurs options d’itinéraire, la durée et des informations détaillées pour éviter les tracas de la planification des déplacements. Les horaires de départ, les itinéraires arrêt par arrêt et les heures d’arrivée estimées des bus, du tramway, des ferries et des trains sont en ligne en Australie, Belgique, Luxembourg, Canada, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Finlande, France, Espagne, Allemagne, Suisse et autres.

Pendant ce temps, le cyclisme sera disponible dans ces pays et régions – Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne et Suède.









Cartes Huawei Petal

Petal Maps est exclusivement sur Huawei AppGallery et fonctionne sur à peu près tous les appareils Huawei et Honor. Il prend également en charge les gestes aériens, une fonction sans contact exclusive à la série Huawei Mate 40.