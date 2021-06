Huawei accepte désormais les inscriptions pour un accès anticipé à la mise à jour HarmonyOS

Huawei lancera HarmonyOS 2.0 demain, après quoi certains appareils auront la possibilité d’installer la nouvelle plate-forme, remplaçant la configuration actuelle d’EMUI sur Android. Cela peut arriver plus tôt que prévu – l’application My Huawei dispose désormais d’une page où vous pouvez vous inscrire pour un accès anticipé au nouveau système d’exploitation.

Il semble que cette option ne soit disponible qu’en Chine, mais cela pourrait s’étendre à d’autres régions demain. Vous pouvez vérifier l’écran de mise à jour de l’application, il devrait y avoir un bouton pour devenir un utilisateur précoce.

De toute évidence, Huawei souhaite d’abord procéder à un déploiement lent pour vérifier s’il existe des problèmes majeurs avant la sortie à grande échelle. Nous nous attendons à ce que plus de détails sur le calendrier des mises à jour soient annoncés lors de l’événement demain.

Certains utilisateurs peuvent désormais s’inscrire pour être parmi les premiers à passer à HarmonyOS

Pendant ce temps, Huawei a réussi à surmonter un obstacle juridique – Hongmeng, le nom chinois d’HarmonyOS, était une marque de Huizhou Qibei Technology, de sorte que l’Autorité nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CSIPA) a refusé la demande de marque de Huawei.

Il semble que Huawei et Huizhou soient parvenus à un accord et que la marque ait maintenant été transférée, le lancement peut donc avoir lieu. Et juste à temps aussi.

