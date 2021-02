Huawei accepte désormais les applications tierces pour ses appareils portables

Dans le monde des appareils portables, il semble que vous puissiez obtenir une grande autonomie de la batterie ou une sélection décente d’applications tierces. Les montres Huawei ont jusqu’à présent été solidement dans le premier camp (contrairement aux appareils Wear OS et aux Apple Watches qui sont tous deux dans le second). Mais cela change, car Huawei autorise désormais des applications tierces pour ses smartwatches.

Il est intéressant de se demander si la nouvelle concentration de Huawei sur les appareils portables et les accessoires audio était peut-être, au moins en partie, motivée par ses problèmes avec les smartphones (découlant des différentes interdictions imposées par le gouvernement américain à l’entreprise). Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux d’avoir un autre concurrent solide dans le domaine du portable, et il est uniquement destiné à devenir plus solide avec ce nouveau mouvement.

Huawei a créé une preuve de concept en direct d’une application tierce avec une application d’entraînement pour la Watch GT2 Pro appelée Fitify. L’application smartwatch est un compagnon de l’application Fitify pour smartphones, disponible dans l’AppGallery de Huawei. Cette application dispose d’une base de données de plus de 900 exercices et de plus de 200 millions d’entraînements terminés, provenant de 10 millions d’utilisateurs dans 170 pays et 18 langues.

L’application a été créée à l’aide de cinq kits d’intégration développés par Huawei Mobile Services, et la société chinoise vise à fournir «un support opérationnel complet et complet pour tous les fournisseurs de contenu d’application» susceptibles d’être intéressés par le lancement d’applications pour ses appareils portables. Espérons que cela signifie que nous verrons bientôt beaucoup plus d’applications tierces pour les différentes smartwatches de Huawei. Il y a quelques jours, nous avons eu vent d’une application qui vous permettrait de répondre aux messages SMS, et nous supposons maintenant qu’elle utilisait les mêmes outils et que son lancement officiel pourrait être imminent.