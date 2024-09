Huawei abandonne Windows pour PC et utilise à la place son propre HarmonyOS • The Register

L’Asie en bref Les PC actuels de Huawei sont les derniers à fonctionner sous Windows, et les futures machines fonctionneront à la place de son propre système d’exploitation HarmonyOS, selon le président du groupe de produits grand public du géant chinois, Yu Chengdong.

Les remarques de Yu ont été faites vendredi entretiendans lequel il a également parlé de HarmonyOS Next – la version du système d’exploitation qui est entièrement le fruit du travail de Huawei, dispose d’un noyau entièrement nouveau apparemment construit sans Linux et ne peut pas exécuter d’applications Android. Huawei présente le système d’exploitation comme offrant des performances et une sécurité supérieures.

Si Huawei abandonne effectivement Windows, cela ne constituera pas un coup dur pour Microsoft. Cabinet d’analystes Canalys croit Le constructeur chinois détient environ dix pour cent du marché des PC de l’Empire du Milieu, qui représente 40 millions d’unités par an.

Lenovo domine le marché chinois des PC avec 38 % des parts de marché, devant HP avec 10 %. Aucun des deux n’a intérêt à adopter le système d’exploitation de Huawei, mais cela pourrait changer si le sentiment patriotique ou la préférence croissante de Pékin pour les technologies locales remodelaient l’environnement local.

Pour l’instant, cependant, HarmonyOS apparemment manque de soutien de la part des principaux fournisseurs de logiciels, en particulier des développeurs de jeux.

Le projet de vérification des faits du gouvernement indien est annulé

La semaine dernière, la Haute Cour de Bombay a jugé que l’unité de vérification des faits prévue par le gouvernement indien – et les pouvoirs de suppression de contenu qu’elle posséderait – étaient inconstitutionnels.

Le gouvernement a présenté cette unité comme un moyen de freiner la propagation de la désinformation, mais s’est heurté à une forte opposition au motif que la mesure pourrait facilement permettre la censure.

GoTo poursuit son partenariat avec Alibaba Cloud avec Tencent Cloud

Une semaine après avoir signé un accord à long terme avec Alibaba Cloud, la société indonésienne de superapplications GoTo a fait de même avec un autre hyperscaler chinois – Tencent Cloud.

Le accord « Tencent Cloud fournira une suite complète de solutions d’infrastructure cloud et de services numériques à l’activité de GoTo. »

Présenté comme un « partenariat de cinq ans », l’accord signifie que « GoTo s’appuiera sur la technologie et les services Platform as a Service de Tencent Cloud pour soutenir son écosystème complet » et « collaborera avec les experts internes en services et en architecture de Tencent Cloud pour développer davantage sa technologie, permettant à l’entreprise d’améliorer ses offres d’entreprise, tout en améliorant ses produits centrés sur le consommateur et en renforçant l’expérience utilisateur ».

Les banques de Singapour imposent l’authentification faciale

L’Autorité monétaire et l’Association des banques de Singapour ont annoncé la semaine dernière annoncé ils rendront l’authentification faciale obligatoire dans les « scénarios à risque élevé » afin de réduire la probabilité d’escroqueries.

Le projet s’appuiera sur le service d’identité Singpass, géré par le gouvernement.

Boom des centres de données de Fukushima

La préfecture de Fukushima, la région japonaise rendue tristement célèbre par l’accident de 2011, est apparemment La préfecture connaît un boom de construction de centres de données. Le journal japonais Nikkei a rapporté dimanche que trois groupes prévoient de construire des centres de données dans la préfecture, dont certains prévoient d’héberger du matériel Nvidia pour les charges de travail de l’IA.

L’abondance d’énergie renouvelable dans la préfecture semble enthousiasmer les investisseurs, car elle permettra aux centres de données locaux de concurrencer leurs concurrents en termes de prix.

Dans d’autres nouvelles de Fukushima, la Chine a apparemment accepté de mettre fin à son interdiction sur les fruits de mer japonais après avoir été convaincue que les rejets d’eaux usées ne présentaient aucun risque pour la santé.

La Mongolie satisfaite des progrès de sa transformation numérique

Le gouvernement de la Mongolie a envoyé aujourd’hui Le registre un communiqué de presse saluant sa réussite d’être classé 46e sur la Enquête 2024 des Nations Unies sur l’administration électronique.

Nous n’avons jamais couvert la scène technologique de la Mongolie auparavant, donc la nouvelle selon laquelle la Mongolie a grimpé de 28 places dans l’indice des Nations Unies depuis 2022 et de 46 places depuis 2020 semblait être un bon endroit pour commencer.

« Les réalisations que nous avons accomplies ces dernières années sont extraordinaires. Environ 75 % des adultes mongols trouvent désormais plus facile d’accéder aux services gouvernementaux via la plateforme E-Mongolia, et nous avons considérablement élargi l’accès à l’Internet haut débit via la fibre optique et la connectivité en orbite basse et offert de nouvelles opportunités aux Mongols d’acquérir des compétences numériques », a déclaré le secrétaire général du cabinet, Uchral Nyam-Osor, qui a été ministre du Développement numérique et des Communications du pays entre 2022 et 2024.

Le Danemark, l’Estonie, Singapour, la Corée du Sud, l’Islande, l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni, l’Australie, la Finlande et les Pays-Bas occupent les dix premières places du classement de l’ONU. Les États-Unis occupent la 19e place.

Offres APAC

Les accords, alliances et rapprochements que nous avons repérés dans la région la semaine dernière incluent :

L’Inde Groupe Tata et une entreprise américaine de semi-conducteurs Appareils analogiques ont signé un protocole d’accord « pour explorer les opportunités potentielles de fabrication coopérative ». Analog Devices se concentre sur la conversion de données, le traitement du signal et la technologie de gestion de l’énergie. Les deux entreprises ont présenté la signature comme « une étape importante dans l’établissement d’un écosystème de fabrication électronique robuste en Inde, à la fois pour la consommation nationale et mondiale ».

et une entreprise américaine de semi-conducteurs ont signé un protocole d’accord « pour explorer les opportunités potentielles de fabrication coopérative ». Analog Devices se concentre sur la conversion de données, le traitement du signal et la technologie de gestion de l’énergie. Les deux entreprises ont présenté la signature comme « une étape importante dans l’établissement d’un écosystème de fabrication électronique robuste en Inde, à la fois pour la consommation nationale et mondiale ». Opérateur de satellite européen Eutelsat – qui contrôle 36 satellites de communication – a choisi Mitsubishi Heavy Industries et sa fusée H3 pour « des lancements multiples à partir de 2027 ». On ne sait pas encore exactement ce qui sera lancé, ni combien de missions seront nécessaires.

– qui contrôle 36 satellites de communication – a choisi et sa fusée H3 pour « des lancements multiples à partir de 2027 ». On ne sait pas encore exactement ce qui sera lancé, ni combien de missions seront nécessaires. Le Japon Ricoh et la Corée du Sud LG Les deux sociétés ont également signé un protocole d’accord, celui-ci visant à voir les écrans LG utilisés dans la pratique de Ricoh en matière d’expérience sur le lieu de travail. « L’intégration d’appareils de haute qualité tels que des panneaux de signalisation et des écrans dans les solutions Ricoh enrichira le portefeuille de produits et de services de Ricoh et assurera un approvisionnement mondial stable. En outre, les deux sociétés dirigeront conjointement les efforts de vente et de marketing associés et exploreront de nouvelles opportunités commerciales au fur et à mesure que le partenariat se déroulera », selon un communiqué de presse. déclaration commune.

et la Corée du Sud Les deux sociétés ont également signé un protocole d’accord, celui-ci visant à voir les écrans LG utilisés dans la pratique de Ricoh en matière d’expérience sur le lieu de travail. « L’intégration d’appareils de haute qualité tels que des panneaux de signalisation et des écrans dans les solutions Ricoh enrichira le portefeuille de produits et de services de Ricoh et assurera un approvisionnement mondial stable. En outre, les deux sociétés dirigeront conjointement les efforts de vente et de marketing associés et exploreront de nouvelles opportunités commerciales au fur et à mesure que le partenariat se déroulera », selon un communiqué de presse. déclaration commune. Lenovo et SentinelleOne a conclu un accord qui verra le produit de sécurité des points de terminaison Singularity Security Platform de cette dernière société et le code génératif Purple AI vendus avec des millions de PC.

