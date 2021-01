Dans les derniers jours de Donald Trump en tant que président des États-Unis, l’administration a imposé de nouvelles restrictions à Huawei et aux entreprises américaines. Dans un rapport de Reuters, le ministère du Commerce a révoqué certaines licences de vente de composants à Huawei et a l’intention de rejeter les futures demandes de fourniture à l’entreprise. Cela a été cité par Reuters venant de gens familiers avec la situation.

Le département américain du commerce a dit Reuters bien qu’il ne puisse pas commenter les décisions d’octroi de licences spécifiques, le Ministère continuera de travailler avec les agences et d’appliquer la politique d’une manière qui «protège la sécurité nationale américaine et les intérêts de la politique étrangère».

Depuis 2019, le gouvernement américain sous l’administration Trump a considéré Huawei comme une menace pour la sécurité nationale, décourageant fortement la vente de ses téléphones aux États-Unis et interdisant aux opérateurs d’utiliser les équipements de télécommunications fabriqués par la société. Il est allé plus loin en interdisant aux entreprises américaines de faire des affaires avec Huawei, ce qui a fait perdre à Huawei sa licence de services Google, entravant ses ventes sur les marchés occidentaux. À terme, les entreprises américaines pourraient faire des affaires avec Huawei, mais seulement si elle disposait d’une licence du DoC (Department of Commerce) pour le faire.

L’Association de l’industrie des semi-conducteurs a déclaré avoir été informée par le DoC qu’elle «avait l’intention de refuser un nombre important de demandes de licence d’exportation vers Huawei et de révoquer au moins une licence d’émission précédente». Des sources disent qu’il y a plus d’une révocation. Il y aurait huit licences qui ont été révoquées pour quatre entreprises.

Selon Reuters, les entreprises qui recevaient les avis «d’intention de refuser» auraient 20 jours pour répondre, puis le Ministère répondrait dans les 45 jours en confirmant leur décision. Les entreprises auraient 45 jours après cela pour faire appel. Avant cette nouvelle décision, environ 150 licences étaient en attente pour 120 milliards de dollars de biens et de technologies, mais elles ont été suspendues en raison de désaccords entre les agences américaines.

Il reste à voir si le président élu Joe Biden tentera de pacifier les tensions entre le gouvernement américain et les géants chinois de la technologie comme Huawei, ZTE et Xiaomi – qui a également été récemment ciblé par l’administration Trump dans la motion qui considérait Xiaomi comme un Chinois. compagnie militaire. Étant donné que plusieurs départements américains considèrent Huawei et le parti communiste chinois comme une menace nationale, peut-être que les choses tarderont à changer.

