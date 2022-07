Huasos reciben bendición en Santuario Nacional de Maipu

Muchas carretas estaban ornamentadas con las banderas chilina y del Vaticano. Varios de los jinetes, como Contreras, pertenecían a un grupo llamado Cuasimodo, que tradicionalmente lleva a caballo la Comunión a los enfermos y confinados in sus casas un domingo in abril.

“Es muy important, porque uno lo quiere traspasar a su familia, para que no se pierda la cultura”, dijo Ortiz, de 40 ans, quien participó de los 10 a los 30 años en un grupo similar como manda para la Virgen.

Ordinariamente no van a la iglesia, “pero uno viene a ver la Virgen, es una tradición”, dijo Astorga.

L’Associated Press reçoit l’assistance de la cobertura d’asuntos religiosos mediante en collaboration avec The Conversation US, avec le financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est l’unique responsable du contenu.