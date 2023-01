Hu Xinyu : le corps d’un adolescent chinois disparu retrouvé 106 jours après sa disparition de l’école

CNN

Pendant trois mois, la disparition de Hu Xinyu a saisi la Chine.

Le sort de l’adolescent de 15 ans, qui a disparu d’un pensionnat dans la province méridionale du Jiangxi en octobre, a été pendant des mois l’un des sujets les plus discutés sur Internet chinois.

Cela a suscité de nombreuses questions, spéculations et tour après tour de police exhaustive recherches – dont une rejointe par des milliers de résidents plus tôt ce mois-ci.

Puis, dimanche – plus de 100 jours après la disparition de Hu – la police locale a déclaré que le corps de Hu avait été retrouvé dans les bois près de son école.

La découverte a été faite jeudi par un membre du public. Le corps portait des vêtements assortis à ceux que Hu portait lorsqu’il a disparu, incitant la police à convoquer sa famille et leur avocat sur les lieux.

Des tests ADN ont par la suite confirmé que le corps était Hu, a déclaré la police de la ville de Shangrao dans un communiqué.

Un enregistreur vocal trouvé près du corps a été envoyé pour analyse, selon le communiqué.

Mais plutôt que de clore, la découverte n’a fait que soulever plus de questions quant aux circonstances entourant sa mort.

La mort de Hu était le sujet le plus en vogue sur le Twitter chinois Weibo lundi, avec plusieurs hashtags récoltant des centaines de millions de vues.

De nombreux commentaires ont demandé pourquoi les recherches policières approfondies – avec des chiens renifleurs, des drones et des équipements d’imagerie thermique – n’avaient pas permis de découvrir le corps dans une zone si proche de l’école.

La forêt où Hu a été retrouvé n’est qu’à cinq minutes à pied de l’école, séparée par un mur du campus d’environ deux mètres de haut, a rapporté la radio nationale chinoise.

Une autopsie a été réalisée, mais les résultats n’ont pas été publiés, selon The Paper, un site d’information géré par l’État.

Il n’est pas rare que des enfants et des adolescents disparaissent en Chine, mais la disparition de Hu est l’un des cas les plus médiatisés de ces dernières années. Selon le Zhongmin Social Assistance Institute, une organisation à but non lucratif basée à Pékin, un million de personnes ont disparu en Chine en 2020, soit une moyenne de 2 739 par jour.

Sur les réseaux sociaux chinois, certains se sont demandé pourquoi, dans un pays connu pour ses caméras de sécurité omniprésentes et sa surveillance de haute technologie, un garçon de 15 ans pouvait apparemment disparaître sans laisser de trace.

Hu venait de commencer ses études au lycée Zhiyuan, un pensionnat privé du comté de Yanshan où il avait été admis avec une bourse en septembre, lorsqu’il a soudainement disparu.

Il a été vu pour la dernière fois sur des images de caméras de sécurité marchant dans un couloir de son dortoir au crépuscule le 14 octobre, environ 15 minutes avant le début d’une séance d’étude en soirée dans la salle de classe, selon la police.

Hu a disparu quelque part entre le dortoir et le bâtiment d’enseignement, dans une zone qui n’était pas couverte par des caméras de sécurité, ont rapporté les médias officiels.

La famille de Hu a été informée par l’école de la disparition de Hu environ six heures plus tard, a indiqué la famille dans un avis de personne disparue. Hu a laissé sa montre intelligente et son argent dans le dortoir, n’emportant avec lui qu’un enregistreur vocal numérique et une carte scolaire utilisée pour payer les repas sur le campus, selon l’avis.

Les parents de Hu n’étaient pas joignables par téléphone portable lundi.

Alors que les enquêtes et les perquisitions n’ont abouti à aucun progrès, des spéculations sans fondement ont circulé en ligne, soulignant la méfiance profondément enracinée du public envers les autorités locales.

En réponse, la police a publié une déclaration détaillée le 7 janvier indiquant clairement qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que Hu avait été assassiné ou avait été impliqué dans un accident à l’intérieur de l’école. Hu a probablement quitté le campus par lui-même, a indiqué la police.

Le communiqué détaille également les vastes efforts de recherche de la police, couvrant près de 40 hectares de bois près de l’école, 200 kilomètres de rivière, 22 kilomètres de voies ferrées, 72 étangs et 3 réservoirs.

La recherche s’est poursuivie après le 7 janvier, impliquant des milliers de personnes, y compris des résidents locaux qui se sont portés volontaires pour se joindre, ont rapporté les médias d’État à l’époque.

Dimanche, le site Internet du Quotidien du Peuple, le porte-parole phare du Parti communiste, a publié un article d’opinion appelant les autorités locales à répondre aux préoccupations du public, notamment pourquoi elles n’avaient pas réussi à retrouver le corps de Hu en plus de 100 jours.

Il a également appelé le public à rester patient pour les résultats officiels.

« L’incident de Hu Xinyu a attiré l’attention de tout le pays. Personne n’ose simuler quoi que ce soit, et personne ne peut le simuler », indique l’article. “S’il y a une erreur, les conséquences seront désastreuses.”